Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Les bureaux de Worldia sont situés dans le 17ᵉ arrondissement de Paris


Vous vous êtes déjà demandé où travaillent les professionnels du tourisme au quotidien ? Qui sont les petites mains derrière vos voyages ? Quels métiers se cachent dans cet univers ? Pour répondre à toutes ces questions, TourMaG vous embarque dans une série vidéo. Et on commence avec le TO connecté 2.0 : Worldia.


Mardi 21 Octobre 2025

C'est Erwan Corre, président et co-fondateur de Worldia, qui nous a ouvert les portes des nouveaux bureaux du tour opérateur connecté.

Situé rue Bayen dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, les différentes équipes parisiennes se sont présentées une à une, en offrant un bref aperçu de leur quotidien.

Installé depuis 3 mois dans ces locaux flambant neufs, on sent que le choix a été très méticuleux : des bureaux plug & play (une technologie permettant de connecter des périphériques à un ordinateur et de les utiliser quasi instantanément), confortables, bien pensés, avec openspace, salles de réunion, phoneboxes…

Sans oublier le focus mis sur le bien-être des salariés avec des espaces partagés, avec même une salle de sport (une partie de ping-pong entre midi et deux, ça vous tente ?).

Avec plus de 200 experts Travel Tech répartis aux quatre coins du monde entre Berlin et Mérida, ces bureaux parisiens sont tout aussi stratégiques, signe d'un nouveau chapitre prêt à accueillir de nouvelles idées !



