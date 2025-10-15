Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Les bureaux de Worldia sont situés dans le 17ᵉ arrondissement de Paris

Vous vous êtes déjà demandé où travaillent les professionnels du tourisme au quotidien ? Qui sont les petites mains derrière vos voyages ? Quels métiers se cachent dans cet univers ? Pour répondre à toutes ces questions, TourMaG vous embarque dans une série vidéo. Et on commence avec le TO connecté 2.0 : Worldia.

Rédigé par Maëlle Fontaine le Mardi 21 Octobre 2025

Lu 471 fois