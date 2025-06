Worldia intègre la French Tech 40

"Après deux années dans la #FrenchTech120, cette entrée dans la FT40 marque une nouvelle étape : celle d’une croissance solide et d’un modèle qui fait ses preuves"

Pour la 3e année Worldia est reconnue par la Mission FrenchTech eta commenté Alison Herbreteau , directrice commerciale de Worldia sur Linkedin.Pour intégrer le Next40, les entreprises doivent avoir réalisé au moins 100 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une croissance annuelle de 15% sur trois ans, ou avoir effectué d’importantes levées de fonds entre janvier 2022 et avril 2025.Lancé en 2019, le French Tech Next40/120 avait pour ambition d’identifier et soutenir les futurs leaders de la Tech. Parmi eux, des lauréats qui étaient déjà dans la première promotion du French Tech Next40 il y a 6 ans. Alors qu’en 2019 ils avaient été sélectionnés sur critère de levées de fonds, ils le sont en 2025 sur la base de leurs revenus, qui se chiffrent désormais en centaines de millions d’euros, explique la Mission French Tech.Ils ont créé des marques renommées et des produits et services largement adoptés par le grand public comme par exemplepour le covoiturage pour rester dans l'univers du voyage et de la mobilité ou encore dans un tout autre secteur, pour les rendez-vous médicaux.Les lauréats qui intègre le French Tech Next40/120 bénéficient pendant. Le réseau s’appuie sur les 60 « Correspondants French Tech» répartis dans l’ensemble des services de l’État, administrations et services publics tels que Bpifrance, Business France, l’URSSAF, la DGFiP, la Banque de France, l’INPI, l’AFNOR, l’UGAP, etc. Ce sont également des partenaires qui agissent pour la souveraineté, notamment Euronext.En France et à l’international, les lauréats sont également soutenus par les 114 Capitales et Communautés French Tech présentes partout en France et dans 52 pays à travers le monde.