Celestyal lance une croisière exclusive pour le Grand Prix d’Abu Dhabi 2025

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau David et Laura à bord de Celestyal pour vivre une expérience inoubliable dans le Golfe Persique, alliant adrénaline et évasion

Le voyage à bord du Celestyal Journey sera proposé en deux formules. La. Elle inclura deux nuits dans un hôtel 4 étoiles à Abu Dhabi, ainsi que des billets pour les deux premières séances d’essais, les qualifications et la course. Le programme se poursuivra avec une croisière de cinq nuits comprenant des escales à Dubaï, avec une nuit à quai, et sur l’île de Sir Bani Yas. Le tarif de cette formule commence à 1 838 €.La, commencera le 6 décembre 2025. Elle donnera accès à la troisième séance d’essais, aux qualifications et à la course du Grand Prix. L’itinéraire reste le même que pour la formule précédente, avec départ d’Abu Dhabi et escales à Dubaï et sur l’île de Sir Bani Yas. Le tarif d’entrée pour cette version est de 1 251 €.Les deux options comprennent les David Coulthard , pilote de Formule 1 entre 1994 et 2008, compte 13 victoires en Grand Prix. Il a couru pour les écuries Williams, McLaren et Red Bull et commente aujourd’hui les courses pour la BBC et Channel 4., a déclaré : «».