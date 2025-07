Abu Dhabi : j'ai testé pour vous... le teamLab Phenomena

Un peu plus loin, nous arrivons dans une salle aux multiples couleurs, qui prend vie grâce aux visiteurs.



En prenant une feuille de papier, il est possible de dessiner et colorier une créature de son choix. Quelques secondes plus tard, l’image prend vie et s’avance au milieu des autres.



Les différents êtres vivants mangent et sont mangés par d’autres créatures : un grand écosystème qui se dessine au fur et à mesure.



Les crocodiles mangent les serpents, les serpents mangent les lézards, les lézards mangent les grenouilles, ainsi de suite !



Heureusement, il n’y a pas besoin d’être un artiste pour cette installation, car de nombreux modèles existent déjà, il ne manque plus qu’à les colorier.



Cet espace tridimensionnel réagit au moindre mouvement : les animaux numériques s’éloignent ou s’approchent des visiteurs, comme dans un écosystème vivant.



Les fleurs, quant à elles, s’épanouissent lorsque l’on reste immobile, mais leurs pétales se dispersent sous les pas des promeneurs. Ici, toute la délicatesse et la complexité de la nature semble s’exprimer simultanément.