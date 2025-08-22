La Drôme-Ardèche loin des sentiers battus avec Destination Provence

L’atout majeur de la Drôme et de l’Ardèche réside dans la diversité époustouflante de leurs paysages - Depositphotos.com, ivonnewierink
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de votre région, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?
Agnès Vallon : L’atout majeur de la Drôme et de l’Ardèche réside dans la diversité époustouflante de leurs paysages, facilement accessibles depuis Valence, que ce soit en voiture, autocar ou TGV.
En moins de 100 kilomètres, on traverse des décors saisissants : les gorges calcaires de l’Ardèche, les champs de lavande colorés et parfumés, ou encore le parc naturel du Vercors, aux allures de Far West américain.
Le Pont d’Arc, joyau naturel incontournable, provoque un effet "waouh" immédiat.
Ces paysages offrent un terrain de jeu exceptionnel pour randonner, pagayer ou simplement se ressourcer en pleine nature. Une destination idéale pour se reconnecter à l’essentiel.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?
Agnès Vallon : Sincèrement, la Drôme et l’Ardèche se visitent toute l’année.
En hiver, c’est la saison idéale pour profiter de l’enneigement des Préalpes ou pour partir à la chasse à la truffe.
Le printemps émerveille avec les vergers en fleurs et une douceur agréable.
Le mois de juin est parfait pour admirer les champs de lavande avant la foule estivale. L’automne, quant à lui, offre une lumière douce et magique. Juillet et août, bien que magnifiques, sont souvent très chauds et très fréquentés.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Agnès Vallon : Deux trésors à découvrir loin des sentiers battus : le village perché de Chalencon en Ardèche, classé parmi les plus beaux villages de France, avec ses ruelles médiévales, son vieux pont et ses panoramas sur la vallée de l’Eyrieux ; et côté Drôme, le cirque d’Archiane, dans le Vercors sud, un lieu sauvage, refuge des vautours, parfait pour les amoureux de nature et de silence.
Pour une immersion dans les savoir-faire, la scourtinerie de Nyons est un coup de cœur : on y découvre la fabrication artisanale des scourtins, objets traditionnels aujourd’hui réinterprétés en magnifiques décorations durables.
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?
Agnès Vallon : Côté nature, mon "secret spot" est la vallée de la Roanne. Nichée entre forêts profondes, rivière turquoise et hameaux oubliés, elle offre un véritable havre de paix au cœur d’une nature préservée.
Peu fréquentée, cette vallée secrète dévoile des coins de baignade sauvages, des sentiers confidentiels et une sensation d’évasion rare. C’est la Drôme dans sa version la plus brute, la plus apaisante : un petit paradis resté à l’écart des circuits touristiques classiques.
Côté art de vivre, je recommande le marché de Valence, le samedi matin, sur la place des Clercs, en plein cœur de la ville historique.
Réservé avant tout aux habitants de Valence et des environs, il cultive une ambiance chaleureuse et authentique. On n’y trouve que des produits alimentaires - fruits, légumes, fromages, charcuteries et autres merveilles du terroir - ainsi que quelques plantes et fleurs.
Aucun objet touristique ne vient troubler l’atmosphère : ce marché a su conserver son âme locale, fidèle à ce qu’il a toujours été.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?
Agnès Vallon : Absolument ! La Drôme et l’Ardèche regorgent d’hébergements insolites : cabanes perchées, yourtes au cœur des Cévennes ardéchoises, roulottes au milieu des lavandes…
Certains domaines proposent même des bulles transparentes pour observer les étoiles dans un ciel pur, loin de toute pollution lumineuse. Une manière parfaite de se déconnecter et de s’immerger pleinement dans la nature.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Agnès Vallon : Nous organisons par exemple une matinée de cavage chez un trufficulteur, avec balade au côté du chien truffier, découverte des secrets de la trufficulture, puis dégustation conviviale autour de la truffe noire. Une immersion totale entre terroir, rencontre humaine et plaisir des sens.
Pour un groupe entreprise, nous avons aussi organisé un team building au Château de Grignan, mêlant aventure ludique et découverte culturelle dans les salles historiques du château, une expérience immersive et originale.
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?
Agnès Vallon : Plus qu’une, c’est toute une palette de saveurs à goûter : pognes de Romans, Suisse de Valence, ravioles de Romans, caillette ardéchoise, nougat de Montélimar, crème de marrons d’Ardèche, miel de lavande, et des fromages délicieux comme le Picodon, le Bleu du Vercors-Sassenage ou le Saint-Marcellin et les fruits remarquables de la vallée du Rhône gorgés de soleil !
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Agnès Vallon : Oui, plusieurs ! Le marché nocturne de Nyons, avec ses produits du terroir et son ambiance conviviale, est un incontournable.
Côté fêtes, la Fête de la Châtaigne à Joyeuse en Ardèche (en automne) est très célèbre.
En été, ne manquez pas le Festival de la Correspondance de Grignan début juillet, les festivals de musique en plein air comme Crest Jazz Festival, le Festival Mozart à Saou, ainsi que le festival pop/rock Aluna en Ardèche à Ruoms, le festival Musiques & Cinéma à Alba-la-Romaine et les Nuits Saint-Pierre à Vals-les-Bains.
Ces rendez-vous offrent une immersion authentique et festive en Drôme-Ardèche.
Retrouvez la fiche de Destination Provence dans l'annuaire Partez en France
