La Drôme-Ardèche loin des sentiers battus avec Destination Provence

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Agnès Vallon : Côté nature, mon "secret spot" est la vallée de la Roanne. Nichée entre forêts profondes, rivière turquoise et hameaux oubliés, elle offre un véritable havre de paix au cœur d’une nature préservée.



Peu fréquentée, cette vallée secrète dévoile des coins de baignade sauvages, des sentiers confidentiels et une sensation d’évasion rare. C’est la Drôme dans sa version la plus brute, la plus apaisante : un petit paradis resté à l’écart des circuits touristiques classiques.



Côté art de vivre, je recommande le marché de Valence, le samedi matin, sur la place des Clercs, en plein cœur de la ville historique.



Réservé avant tout aux habitants de Valence et des environs, il cultive une ambiance chaleureuse et authentique. On n’y trouve que des produits alimentaires - fruits, légumes, fromages, charcuteries et autres merveilles du terroir - ainsi que quelques plantes et fleurs.



Aucun objet touristique ne vient troubler l’atmosphère : ce marché a su conserver son âme locale, fidèle à ce qu’il a toujours été.



TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?



Agnès Vallon : Absolument ! La Drôme et l’Ardèche regorgent d’hébergements insolites : cabanes perchées, yourtes au cœur des Cévennes ardéchoises, roulottes au milieu des lavandes…



Certains domaines proposent même des bulles transparentes pour observer les étoiles dans un ciel pur, loin de toute pollution lumineuse. Une manière parfaite de se déconnecter et de s’immerger pleinement dans la nature.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Agnès Vallon : Nous organisons par exemple une matinée de cavage chez un trufficulteur, avec balade au côté du chien truffier, découverte des secrets de la trufficulture, puis dégustation conviviale autour de la truffe noire. Une immersion totale entre terroir, rencontre humaine et plaisir des sens.



Pour un groupe entreprise, nous avons aussi organisé un team building au Château de Grignan, mêlant aventure ludique et découverte culturelle dans les salles historiques du château, une expérience immersive et originale.