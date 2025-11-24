Univairmer : neuf mois après, quel est le bilan pour les repreneurs ?

" La décrépitude était totale. On a repris le bail des agences, et il faut qu'on aille au bout pour changer de lieux.



On a déjà rééquipé les bureaux en bureautique, avec double écran pour tout le monde. Il faut imaginer qu'ils avaient des installations informatiques datées et totalement obsolètes ; même le contrat de wi-fi coûtait très cher en raison de son ancienneté.



Nous avons mis les équipes dans des conditions optimales. Elles partent en voyages d'études, elles peuvent participer à des événements, ce n'était pas quelque chose d'habituel.



Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient un personnel en or, que ce niveau de compétence est rare, " affirme la patronne du Cediv.



Cette reprise est humainement belle, mais coûteuse pour les repreneurs.



Non seulement il a fallu remettre en état de marche 47 agences, tourner la page douloureuse de la liquidation et réamorcer l'activité quasiment au pire moment.



Début avril 2025, lors de la remise des clés, la haute saison des ventes est terminée, et cela coïncide avec un net tassement de l'activité partout dans l'Hexagone.



L'addition est salée pour tout le monde. François Piot avoue perdre 6 000 euros par mois et par agence, quand Carré Voyages affiche un peu plus au bilan, autour de 9 000 euros.



Pour Ellipse Voyages, cela ne sera pas neutre, mais comme pour tous.



" Nous aurons plus de visibilité dans 6 mois, une fois que janvier et février seront passés.



Au niveau du Cediv, l'arrivée de ces nouvelles agences va nous permettre de combler les départs et d'afficher un bon résultat en 2026. Je suis très confiante sur mes agences, d'ores et déjà, j'en ai trois qui carburent, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas pour les autres, " poursuit Adriana Minchella.



Pour les repreneurs interrogés, le bilan des intégrations ne se fera pas à la fin de l'année.



Il faut laisser passer la haute saison des ventes et une année complète d'exploitation, en espérant aussi que le contexte politique et économique soit plus favorable pour la distribution touristique.



" Commercialement, il faut évidemment relancer tout ça.



Il y a des agences qui repartent plus vite que d'autres. Nous avons commencé à travailler à la reconquête de la clientèle avec des soirées clients : chaque point de vente en a organisé une.



Ensuite, on a repris seulement le portefeuille, puisque les commandes ne nous appartenaient pas : elles étaient la propriété de la procédure.



On ne s'attendait pas à faire des scores phénoménaux à la reprise, il n'y aura pas d'arbitrage, il faut laisser le temps au temps, " se veut philosophe François Piot.