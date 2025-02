Univairmer : des tour-opérateurs annulent les voyages... [ABO]

" Nous ferons partir les séjours pour lesquels nous avons envoyé les carnets de voyages, jusque mi-février, " nous dévoile Emmanuel Foiry.



Austral Lagons a décidé de s'aligner sur cette décision.



Tous les départs à compter du 13 février sont d'ores et déjà annulés, pour limiter la casse, et minimiser le montant des frais d'annulation. Le tour-opérateur s'évertuera à trouver des solutions pour les voyages qui partiront prochainement en cas de règlement des sommes dues.



" S'il y a faillite, cela va couter cher aux TO.



La sortie pourrait être propre, mais non, elle est cataclysmique. Les clients ne vont pas recevoir leurs carnets de voyages, ne vont pas partir, ni être pris en compte par Groupama (tant que le Tribunal n'est pas saisi, ndlr). En plus de cela, les acomptes ont été utilisés à d'autres fins.



C'est une mauvaise histoire, " déplore un patron du secteur.



Une chute qui interroge aussi au niveau de sa temporalité.



Le mois de janvier permet surtout de faire rentrer du cash dans les caisses, alors même que les départs sont peu nombreux. Dans le secteur, les dépôts de bilan ont surtout lieu à l'automne, après la grande vague de départ et avant que les carnets de réservations ne se remplissent.



" Si ça tombe, ce sera la plus grosse banqueroute depuis Thomas Cook.



Autant le géant anglais avait laissé de grosses ardoises à des fournisseurs, là ils seront moins touchés, par contre pour les clients ça va faire bien plus mal.



Les clients ont pu partir, là ils seront remboursés, mais ne partiront pas et certains vont même rester sur le tarmac, " se désole un responsable.



Il craint que l'image de la profession soit dégradée. Et à l'autre bout de la chaine, la position des agents de voyages ne sera sans doute pas meilleure.



Le fait que Groupama rembourse les clients et ne veuille pas les faire partir, cela pourrait être pénalisant en cas de reprise du réseau, du moins les 70 points de vente se retrouveraient dévalués.



" Quand les entreprises ont racheté des agences, elles ont récupéré la clientèle.



Sauf que dans ce cas, les clients seront échaudés, ils ne voudront pas revenir dans ces lieux. La clientèle est perdue. Les fonds de commerce ne vont pas valoir grand-chose, " estime un grand patron de l'industrie.



Ce sera le prochain chapitre, d'une descente aux enfers qui s'annonce longue.



Pour le moment, les salariés reçoivent les messages d'annulation des TO, sans aucune directive de leurs supérieurs portés disparus...