EXCLUSIF - Fournisseurs impayés : que se passe-t-il chez Univairmer ? [ABO]

La situation est telle que les voyagistes ont bloqué les carnets de voyages et les comptes.



Dans les agences, la peur et la stupéfaction, mais aussi l'impuissance commencent à se propager, nous dit-on.



" Pour les retards sur la délivrance des carnets de voyages, un verbatim a été envoyé aux équipes, elles doivent déclarer que la société est actuellement en sous-effectif.



Cette situation explique le retard pris dans l'envoi des carnets de voyages. En fait des TO ne fournissent pas les documents, car ils ne sont pas payés. Si jamais ils ne sont pas envoyés et que les clients partent, elles peuvent toujours récupérer le PNR dans les GDS.



A cela, s'ajoute l'interdiction de rembourser les clients. Avant le rachat nous devions émettre un avoir valable un an, depuis on est passé au stade au-dessus puisque nous ne remboursons pas, " nous affirme un ancien salarié.



En septembre dernier, au moment de la passation entre l'ancien et les nouveaux propriétaires, Jean Dionnet aurait expliqué "ouvertement en visio" aux troupes que sans ce rachat, "c'était la fin".



La situation parait grave et laisse planer le doute d'une future défaillance. Les équipes lasses de survivre année après année ne se feraient que peu d'illusions sur une réouverture des agences à la nouvelle année. Un tour-opérateur actionnaire se veut un peu plus optimiste.



" Avant le dépôt de bilan, il y a encore du chemin, mais un chemin de haute montagne, un chemin escarpé. "



Et rien ne dit que Thibaut Aufort, désormais seul aux commandes a suivi le même entrainement qu'Inoxtag pour gravir l'Everest. Avant le plus haut toit du monde, Univairmer va devoir gravir le Mont-Blanc, ce jeudi 14 novembre 2024, avec une météo capricieuse et un équipement rudimentaire.