Laurent Abitbol : "Certares restera à nos côtés pour 5 ans !" [ABO]

En 2024, nous avons réalisé des acquisitions majeures.



Il y a eu Time Tours, Akilanga, Rêves Voyages, Martini Voyages et ASC Voyages. En 2025, pour le moment nous sommes plus discrets, même si vous avons signé le rachat d'Arlina Voyages à Orléans, fin mars.



Nous avons également créé un nouveau pôle au sein du groupe, avec nos propres développeurs informatiques. C’est un partenariat que nous avons mis en place avec Orchestra. Trois personnes travaillent désormais à la gestion de nos sites.



D’autres signatures sont à venir, mais le LBO ralentit certaines démarches. Nous avons plusieurs projets en cours, mais notre priorité reste le développement à l’international.



Nous travaillons sur l'Espagne, sauf que nous ne connaissons pas le marché. Nous avons des personnes pour nous aider. Et nous avons Certares qui est présent partout en Europe.

Il faut trouver la bonne opportunité.



Il existe des solutions dans le business travel et le loisir. Dans le voyage d'affaires, vous avez des SBT très présents et nous pensons que nous appuyer sur eux est la meilleure des solutions.



D’autant que les transformations dans ce domaine sont particulièrement marquées. Concernant le loisir, nous faisons beaucoup de choses sur le digital. Havas Voyages a pris un virage important, non pas en devenant un e-commerçant, mais en mettant en ligne une plateforme inspirationnelle qui renvoie les clients vers les agences.



Cela génère des leads vers nos spécialistes de destination. C'est un axe très porteur qui représente déjà 10% de l'activité et qui pourrait atteindre plus de 30%, dans 5 à 6 ans. Le potentiel est gigantesque.



Pour atteindre cet objectif, nous devons renforcer la notoriété de la marque et valoriser notre savoir-faire.



Les technologies sont très volatiles, donc investir dans la technologie est risquée et cela enferme les entreprises. Notre approche consiste plutôt à faire de la curation technologique, pour sélectionner et proposer les meilleurs outils à nos experts.