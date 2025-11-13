TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
directeur général Havas Voyages


Né le 26 août 1975, Christophe Jacquet a travaillé dans l’univers du luxe (Yves Saint-Laurent, Dior) et de la mode (Ralph Lauren), avant de fonder son entreprise One 4 You (e-shopping pour les salariés et CE). En 2016, la start-up intègre le centre d’innovation du Crédit Agricole Le Village by CA (Paris). One4You compte aujourd’hui plus de 200 clients, parmi lesquels Selectour, Société Générale ou encore Maaf et Total. Le 2 janvier 2019, il prend les commandes de Havas Voyages, dont il devient directeur général. (mise à jour le 18/10/2022)


BIOGRAPHIE

2019 - Directeur général Havas Voyages
2014 - Président - Fondateur One4You
2014 - Directeur Homme France & Benelux Ralph Lauren
2008 - Directeur commercial Parfums Christian Dior
2005 - Directeur grands comptes l'Oréal
2004 - Directeur du développement commercial et trade marketing The HEINEKEN Company
2002 - Directeur régional The HEINEKEN Company
2000 - Responsable merchandising national The HEINEKEN Company

DIPLOMES

1998 - MastersDomaine d’étudesManagement (Université Claude Bernard - Lyon I)
1997 - Management (Penn State University)
1994 - Preparatory Course Maths (Lazaristes)

Havas Voyages a fait un point d'étape à l'occasion de sa soirée annuelle qui a réuni fournisseurs et partenaires, un an après le lancement de son plan stratégique. Le réseau surfe sur la reprise et annonce avoir conquis 40% de nouveaux clients, déçus du digital.

