BIOGRAPHIE
2019 - Directeur général Havas Voyages
2014 - Président - Fondateur One4You
2014 - Directeur Homme France & Benelux Ralph Lauren
2008 - Directeur commercial Parfums Christian Dior
2005 - Directeur grands comptes l'Oréal
2004 - Directeur du développement commercial et trade marketing The HEINEKEN Company
2002 - Directeur régional The HEINEKEN Company
2000 - Responsable merchandising national The HEINEKEN Company
2014 - Président - Fondateur One4You
2014 - Directeur Homme France & Benelux Ralph Lauren
2008 - Directeur commercial Parfums Christian Dior
2005 - Directeur grands comptes l'Oréal
2004 - Directeur du développement commercial et trade marketing The HEINEKEN Company
2002 - Directeur régional The HEINEKEN Company
2000 - Responsable merchandising national The HEINEKEN Company
DIPLOMES
1998 - MastersDomaine d’étudesManagement (Université Claude Bernard - Lyon I)
1997 - Management (Penn State University)
1994 - Preparatory Course Maths (Lazaristes)
1997 - Management (Penn State University)
1994 - Preparatory Course Maths (Lazaristes)
DISTINCTIONS & MANDATS
CHRISTOPHE JACQUET : retrouvez le dernier article paru
Havas Voyages a fait un point d'étape à l'occasion de sa soirée annuelle qui a réuni fournisseurs et partenaires, un an après le lancement de son plan stratégique. Le réseau surfe sur la reprise et annonce avoir conquis 40% de nouveaux clients, déçus du digital.
A lire : Havas Voyages : "Nous avons conquis 40% de nouveaux clients déçus du digital"
A lire : Havas Voyages : "Nous avons conquis 40% de nouveaux clients déçus du digital"