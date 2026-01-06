Madagascar : port du masque obligatoire dans le tourisme après des cas de variole du singe

La mesure phare concerne le port du masque, rendu strictement obligatoire pour tout le personnel et la clientèle dans les structures touristiques et artisanales. Sont notamment visés les hôtels, restaurants, agences de voyages, sites et marchés artisanaux, transports touristiques et activités guidées, ce qui couvre l’essentiel du parcours des voyageurs sur place.



Les opérateurs sont également tenus de veiller au respect rigoureux des gestes barrières, au renforcement de l’hygiène et des opérations de désinfection. La note insiste aussi sur la nécessité d’informer et de sensibiliser le personnel comme les usagers.



Le document précise que cette note de service entre en application immédiate à compter de sa publication, datée du 6 janvier 2026.