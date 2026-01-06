Madagascar : port du masque obligatoire dans le tourisme après des cas de variole du singe - Depositphotos.com Auteur 3d_generator
Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat de Madagascar a annoncé que des cas de MPOX (variole du singe) ont été confirmés sur le territoire national.
Cinq cas de Mpox ont été confirmés mercredi 31 décembre par le ministère de la Santé publique. Onze cas suspects ont également été recensés, indique RFI.
Une note de service du Ministère malgache du tourisme et de l'artisanat partagé sur le HelpDesk des Pros du Tourisme, ordonne à l’ensemble des acteurs du tourisme et de l’artisanat de renforcer immédiatement les mesures de prévention au sein de leurs établissements.
Port du masque obligatoire pour clients et le personnel des hôtels
La mesure phare concerne le port du masque, rendu strictement obligatoire pour tout le personnel et la clientèle dans les structures touristiques et artisanales. Sont notamment visés les hôtels, restaurants, agences de voyages, sites et marchés artisanaux, transports touristiques et activités guidées, ce qui couvre l’essentiel du parcours des voyageurs sur place.
Les opérateurs sont également tenus de veiller au respect rigoureux des gestes barrières, au renforcement de l’hygiène et des opérations de désinfection. La note insiste aussi sur la nécessité d’informer et de sensibiliser le personnel comme les usagers.
Le document précise que cette note de service entre en application immédiate à compter de sa publication, datée du 6 janvier 2026.
