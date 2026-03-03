TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Sénégal : le Terrou-Bi passe à la vitesse supérieure

266 chambres et suites, trois restaurants, un bar, un Spa...


A Dakar, la saga hôtelière de la famille Rahal se poursuit avec succès. En 2026, Le Terrou-Bi, leur cinq étoiles posé sur la Corniche face à l'Atlantique, franchit une nouvelle étape avec un projet d'extension multiforme, incluant notamment l'arrivée de 100 chambres supplémentaires fin septembre.


Mercredi 4 Mars 2026

Le Terrou-Bi, un Resort cinq étoiles les pieds dans l'Atlantique © Terrou-Bi
Le Terrou-Bi, un Resort cinq étoiles les pieds dans l'Atlantique © Terrou-Bi
Institution emblématique de l’hôtellerie dakaroise depuis plus de quarante ans, Le Terrou-Bi au Sénégal va entamer une nouvelle phase de son histoire combinant héritage familial, vision contemporaine et montée en gamme.

En effet, Dakar, la capitale sénégalaise, est une ville en pleine transformation, où se multiplient séjours de loisirs, rencontres professionnelles et événements culturels.

Pour répondre à la diversité de ces usages tout en préservant ce qui fait son identité -une ouverture permanente sur l’océan-, le Terrou-Bi a repensé son offre et lancé un projet d’extension multiformes qui arrivera progressivement à son terme, d'ici la fin de cette année.

Pour commencer, le lobby, complètement rénové, sera fin prêt la semaine prochaine. En mai, c'est le restaurant La Terrasse qui rouvrira après rénovation.

En septembre prochain, les 100 chambres supplémentaires seront fin prêtes. Elle porteront à 266 chambres et suites la capacité de ce cinq étoiles installé sur la Corniche de Dakar, face à l’Atlantique, à 45 minutes de l'aéroport et à 10 minutes du centre-ville.

Un étage entier sera alors consacré aux suites, légèrement à l’écart, offrant de larges vues sur l’Atlantique et la ville. Pensées comme de véritables résidences, elles se prêteront aussi bien au travail qu’à la réception ou au retrait face à l’horizon, avec un accès direct et discret au centre de conférences.

De leur côté, les espaces MICE et les nouveaux espaces lounges seront terminés à la fin de l'année 2026.

Terrou-Bi Sénégal : offrir une expérience complète mêlant luxe, détente et gastronomie.

Le Terrou-Bi, c'est une histoire de famille, celle de la famille Rahal. Cette histoire a débuté en 1986, lorsque le patriarche, Khalil, et sa femme, Aïda ont créé un petit restaurant, à 5 minutes du centre-ville.

Rejoint, depuis, par les enfants et les petits-enfants, l'établissement n'a pas cessé de prospérer et de s'agrandir tout en restant fidèle à l’esprit de la maison.

Conçu pour accueillir aussi bien des visiteurs internationaux que des initiatives régionales, l'actuel projet d'extension du Terrou-Bi a été pensé comme un ensemble cohérent, autour de lignes contemporaines, inspirées de la culture sénégalaise, et de matériaux durables.]b

Les larges ouvertures, les volumes généreux et la circulation de la lumière prolongent l’expérience d’un séjour face à l’océan.

Avec ce projet, le Terrou-Bi affirme sa volonté de monter en gamme, de valoriser ses investissements et de renforcer sa place parmi les adresses incontournables de Dakar, à la croisée de l’hospitalité, du lifestyle et des rencontres contemporaines.

Plus qu’un hôtel, il se veut une destination à part entière, symbole de l’art de vivre à la sénégalaise et de l’excellence en Afrique de l'Ouest, capable d'offrir une expérience complète mêlant luxe, détente et gastronomie.

Outre ses hébergements et son centre d'affaires, ce Resort urbain unique en son genre peut faire valoir bien d'autres atouts : une plage privée aménagée ; une marina privée, unique à Dakar ; un casino international, ouvert 7j/7 ; trois restaurants et un bar ; piscine extérieure, salle de sport, spa Renata França. S'y ajoutent des services sur-mesure pour un séjour placé sous le signe du bien-être.

