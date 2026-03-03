Sénégal : le Terrou-Bi passe à la vitesse supérieure

Le Terrou-Bi, c'est une histoire de famille, celle de la famille Rahal. Cette histoire a débuté en 1986, lorsque le patriarche, Khalil, et sa femme, Aïda ont créé un petit restaurant, à 5 minutes du centre-ville.



Rejoint, depuis, par les enfants et les petits-enfants, l'établissement n'a pas cessé de prospérer et de s'agrandir tout en restant fidèle à l’esprit de la maison.



Conçu pour accueillir aussi bien des visiteurs internationaux que des initiatives régionales, l'actuel projet d'extension du Terrou-Bi a été pensé comme un ensemble cohérent, autour de lignes contemporaines, inspirées de la culture sénégalaise, et de matériaux durables.]b



Les larges ouvertures, les volumes généreux et la circulation de la lumière prolongent l’expérience d’un séjour face à l’océan.



Avec ce projet, le Terrou-Bi affirme sa volonté de monter en gamme, de valoriser ses investissements et de renforcer sa place parmi les adresses incontournables de Dakar, à la croisée de l’hospitalité, du lifestyle et des rencontres contemporaines.



Plus qu’un hôtel, il se veut une destination à part entière, symbole de l’art de vivre à la sénégalaise et de l’excellence en Afrique de l'Ouest, capable d'offrir une expérience complète mêlant luxe, détente et gastronomie.



Outre ses hébergements et son centre d'affaires, ce Resort urbain unique en son genre peut faire valoir bien d'autres atouts : une plage privée aménagée ; une marina privée, unique à Dakar ; un casino international, ouvert 7j/7 ; trois restaurants et un bar ; piscine extérieure, salle de sport, spa Renata França. S'y ajoutent des services sur-mesure pour un séjour placé sous le signe du bien-être.