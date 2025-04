Four Points by Sheraton s’installe au Sénégal

Lese distingue par son intégration dans un environnement dédié au sport et aux grands rassemblements. Il est le seul établissement hôtelier situé dans Sports City, un espace conçu pour accueillir des infrastructures sportives de haut niveau.Les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès exclusif à un: un terrain de football homologué FIFA, des terrains de basketball et de tennis, une piscine olympique, plusieurs salles de sport et un centre de bien-être.Cette localisation permet une complémentarité entre hébergement, tourisme d’affaires et tourisme sportif. La proximité immédiate des principales institutions gouvernementales et économiques fait également de l’hôtel un point d’ancrage pour les voyageurs professionnels.Par ailleurs, les principales attractions touristiques de Dakar – le Monument de la Renaissance Africaine, l’Île de Gorée et les marchés de la ville – sont accessibles par autoroute ou train. Cette connexion facilite l’expérience des visiteurs en quête de découvertes culturelles ou de loisirs.Avec ce projet, Marriott renforce sa présence sur le continent africain, à travers sa marque Four Points by Sheraton qui compte déjà plus de 325 hôtels dans plus de 45 pays et territoires. Leest également accessible aux clients de l’hôtel.L’établissement s’intègre dans une stratégie de croissance qui combine implantation locale, prestations internationales et adaptation aux spécificités culturelles régionales.