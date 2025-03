Marriott International ouvre le premier Four Points Flex by Sheraton à Lourdes

Signer notre premier Four Points Flex by Sheraton en France marque une étape importante dans l'expansion de la présence de la marque dans la région.



Cette collaboration souligne également l'engagement de Marriott à élargir son portefeuille en France et à offrir aux voyageurs plus de choix et des expériences de qualité.

Cette collaboration avec Marriott International représente une avancée significative pour Courbet Héritage, réaffirmant notre ambition de développer des établissements de qualité et d'offrir des expériences uniques à nos clients

Pour, Directeur du Développement France & Benelux chez Marriott International, cette ouverture marque une étape clé pour la marque en France.Le projet résulte d'un partenariat avec Courbet Héritage , qui voit en cette collaboration unede renforcer l'attractivité de Lourdes en tant que destination internationale.." souligne, Asset Manager de Courbet Héritage.