Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Le mois de juillet, traditionnellement plus calme jusqu’au 14 juillet, a lui aussi progressé, atteignant 77% de fréquentation cumulée des hébergements marchands contre 74,5% l’an passé, grâce à un démarrage précoce, avec plus de 65 000 touristes présents le 14 juillet, soit une hausse de plus de 25% par rapport à 2024.



Les prévisions pour août sont également favorables.



La clientèle reste majoritairement française et européenne, en provenance de Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne et Pays-Bas.