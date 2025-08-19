Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

A Mandelieu, la fréquentation touristique est en hausse pour l'été 2025 - Depositphotos.com, @gianliguori
La fréquentation touristique à Mandelieu affiche une belle progression pour l'été 2025, portée par une hausse notable des hébergements marchands et une stratégie touristique bien huilée.
Ville balnéaire au cœur de la Côte d’Azur, entre Saint-Tropez et Monaco, Mandelieu bénéficie d’atouts indéniables : 7 km de littoral, deux golfs 18 trous, sept ports, un aéroport, deux châteaux emblématiques sur la Méditerranée et un centre de congrès.
Selon les tableaux de bord connectés aux réservations hôtelières de l’Office de Tourisme et des Congrès, le mois de juin 2025 a été particulièrement dynamique, avec un taux de remplissage des hôtels et des résidences de tourisme atteignant 82%, contre 66% en 2024.
Un succès qui s’explique notamment par les événements professionnels accueillis au Centre Expo Congrès (CEC) et dans les salles de séminaire des hôtels de la ville.
La proximité des événements cannois a également contribué à la bonne occupation des chambres mandolociennes.
Juillet poursuit sa progression
Le mois de juillet, traditionnellement plus calme jusqu’au 14 juillet, a lui aussi progressé, atteignant 77% de fréquentation cumulée des hébergements marchands contre 74,5% l’an passé, grâce à un démarrage précoce, avec plus de 65 000 touristes présents le 14 juillet, soit une hausse de plus de 25% par rapport à 2024.
Les prévisions pour août sont également favorables.
La clientèle reste majoritairement française et européenne, en provenance de Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne et Pays-Bas.
Mandelieu attire toujours plus de visiteurs
Depuis le début de l’année, Mandelieu voit sa fréquentation touristique progresser grâce à une stratégie thématique et événementielle : mise en avant du mimosa en hiver, nautisme, sport événementiel et tourisme d’affaires.
Le lissage des clientèles tout au long de l’année devient une réalité, soutenu par une communication digitale ciblée et des partenariats étroits avec les hébergeurs et professionnels locaux.
Le lissage des clientèles tout au long de l’année devient une réalité, soutenu par une communication digitale ciblée et des partenariats étroits avec les hébergeurs et professionnels locaux.
