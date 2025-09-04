Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation

Si les agences de voyage en ligne (OTA) dominent le marché, Mandelieu entend capitaliser sur sa propre puissance numérique pour attirer et fidéliser les visiteurs.



La stratégie s’appuie sur des campagnes marketing ciblées, des actions renforcées sur les réseaux sociaux et des partenariats étroits avec les organisateurs d’événements.



Cette approche s’inscrit dans un plan global visant à optimiser les 4,5 millions de nuitées touristiques annuelles, accroître la notoriété en France et en Europe, et séduire des clientèles segmentées selon les saisons et les thématiques.

