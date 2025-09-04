TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation

Des offres directes pour booster les séjours


En 2025, Mandelieu franchit un nouveau cap dans sa stratégie touristique avec le lancement d’une Centrale de Réservation dédiée aux événements. L’objectif est d’inciter les visiteurs à planifier leur séjour en amont, soutenir les hébergeurs locaux et maximiser les retombées économiques.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Mandelieu franchit un nouveau cap dans sa stratégie touristique – Depositphotos @ gianliguori
Mandelieu franchit un nouveau cap dans sa stratégie touristique – Depositphotos @ gianliguori
L’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu inaugure en 2025 une nouvelle Centrale de Réservation dédiée à une sélection d’événements majeurs, avec l’ambition de renforcer l’anticipation des séjours et de soutenir les hébergeurs locaux.

Pensée comme un levier direct pour stimuler la planification des séjours, cette plateforme proposera des offres compétitives, élaborées en concertation avec les hébergeurs partenaires.

L’objectif est clair, augmenter les taux d’occupation, notamment sur des périodes stratégiques, tout en mettant en avant la souplesse et les atouts de la destination.

"Nous offrons un service équivalent à celui des grandes plateformes internationales, tout en gardant la maîtrise de notre relation client grâce à notre force digitale et aux réseaux sociaux", explique Pierre-Louis Roucariès, Directeur général de Destination Mandelieu.

Centrale de réservations Mandelieu : des campagnes marketing ciblées

Si les agences de voyage en ligne (OTA) dominent le marché, Mandelieu entend capitaliser sur sa propre puissance numérique pour attirer et fidéliser les visiteurs.

La stratégie s’appuie sur des campagnes marketing ciblées, des actions renforcées sur les réseaux sociaux et des partenariats étroits avec les organisateurs d’événements.

Cette approche s’inscrit dans un plan global visant à optimiser les 4,5 millions de nuitées touristiques annuelles, accroître la notoriété en France et en Europe, et séduire des clientèles segmentées selon les saisons et les thématiques.

Une douzaine d’événements ciblés dès 2025

Dès cette année, une douzaine de manifestations bénéficieront de ce dispositif, parmi lesquelles :

La Fête du Mimosa
La Napoule Boat Show
Le Trail Mandelieu XTERRA des Balcons d’Azur
La Race Across France
Les masterclasses de danse (WOPT, Riviera Latin Festival)
La GRAAALPS
Le Sensei Festival
La Baronne Festival
Le Championnat du Monde de Raceboard
Le Salon Saveurs et Terroirs


Tags : mandelieu, strategie, tourisme
