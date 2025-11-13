TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?

Le retour à la normale est attendu dans les prochains jours, après la fin du shutdown


Il aura été le plus long blocage budgétaire de l’histoire des États-Unis : le shutdown a pris fin dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 novembre. Après 43 jours sans salaire, les contrôleurs aériens vont enfin pouvoir reprendre leur place dans les tours de contrôle. La FAA a pour l’instant gelé le taux d’annulation des vols à 6 %, avant une baisse significative attendue dans les prochains jours.


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

Le retour à la normale est attendu dans les prochains jours, après la fin du shutdown - Depositphotos @AlexShadyuk
Le retour à la normale est attendu dans les prochains jours, après la fin du shutdown - Depositphotos @AlexShadyuk
Legends and Paradise
C’est tout simplement la fin du plus important blocage budgétaire américain de l’histoire.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a promulgué la loi mettant fin au shutdown, qui durait depuis 43 jours. Depuis le 1er octobre, l’absence de budget fédéral avait paralysé 1,4 million de fonctionnaires.

Comme le rappelle France Info, sur ce nombre colossal, 730 000 personnes "ont continué de travailler sans percevoir de salaire, sans compter les militaires."

Si le shutdown n’a pas été une préoccupation majeure pour les professionnels du tourisme français, c’est une tout autre histoire pour leurs homologues américains.

"Les nouvelles des voyageurs sur place sont plutôt positives.

Les parcs nationaux sont restés ouverts, et comme nous sommes en pleine basse saison, cela ne gêne pas vraiment le tourisme.

Pour l’heure, il y a simplement moins de rangers dans ces zones, et les conférences ou balades accompagnées par les fonctionnaires qui veillent sur les parcs ne sont pas assurées.

En revanche, les routes, les boutiques et les toilettes sont ouvertes. Ce n’est pas tout à fait business as usual, mais on s’en approche," nous commenté hier Rémi Vénitien, président de l’Office du Tourisme des USA.

Shutdown USA : 6 % d’annulations de vols, jusqu’à nouvel ordre

Autres articles
Les annulations par milliers de vols n’ont pas entraîné de conséquences particulières pour les groupes et voyageurs présents sur place.

Que ce soit l’OT des États-Unis, les Entreprises du Voyage (EDV) ou encore les tour-opérateurs spécialisés, aucun impact significatif n’a été signalé.

Les compagnies transatlantiques n’ont pas été affectées par les restrictions mises en place par la Federal Aviation Administration (FAA), l’équivalent américain de la DGAC.

Depuis le 7 novembre, il a été demandé aux compagnies de réduire de 4 % leurs vols, un taux qui devait grimper jusqu’à 10 %, dans 40 aéroports américains, dont certains figurent parmi les plus fréquentés du pays.

Cette mesure ne concernait que les lignes domestiques.

Mais après l’annonce de Donald Trump, la FAA a décidé de geler les annulations à 6 %, alors que le taux maximal devait être atteint vendredi 14 novembre.

Ce barème restera en vigueur le temps que "la FAA continue d’évaluer si le système peut progressivement revenir à un fonctionnement normal," a commenté hier le Secrétariat américain aux Transports.

Le taux d’annulation devrait diminuer rapidement.

Selon NBC News, la décision a été prise après que 11 cas de réduction de personnel ont été signalés mardi et 4 mercredi, contre un pic de 81 samedi dernier.

Alors qu’il manquait encore entre 2 000 et 3 000 contrôleurs aériens, ces derniers reviennent progressivement dans les tours de contrôle, allégeant la pression et permettant au trafic aérien de retrouver peu à peu son rythme de croisière.

Shutdown USA : plus de 10 000 vols annulés, un retour à la normale progressif

Une décision qui a été immédiatement saluée par les compagnies aériennes.

"Malgré les difficultés, nos équipes continuent de se mobiliser et de prendre soin de nos clients malgré les perturbations de voyage liées à la fermeture des services aériens.

(...) Je suis profondément reconnaissant envers les agents de l'aviation civile qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles pendant des semaines sans être payés, afin que nos clients puissent voyager en toute sécurité.

(...) Nous sommes prêts à reprendre nos activités et nous avons hâte de proposer un programme de vols complet, notamment à l'approche de Thanksgiving et des fêtes de fin d'année," a déclaré Robert Isom, PDG d'American Airlines.

Pour l’heure, personne ne sait réellement quand le retour à la normale sera effectif dans le ciel américain. Cela pourrait prendre plusieurs jours, selon les médias locaux.

Depuis vendredi dernier, plus de 10 000 vols ont été annulés et des dizaines de milliers retardés, parfois pendant des heures. Les États-Unis ont vécu un véritable chaos aérien pendant plusieurs jours, alors même que la fête de Thanksgiving approchait, faisant craindre le pire.

En 2024, près de 20 millions d’Américains avaient voyagé pendant cette semaine commémorative.

Un retour à la normale qui ne se fera pas en un claquement de doigts, prévient Eric Chaffee, professeur à l’Université Case Western Reserve et spécialiste de la gestion des risques.

Il explique à nos confrères d’ABC News que "les compagnies aériennes sont confrontées à des obstacles complexes, notamment la reconstitution des programmes de vols planifiés des mois à l’avance."

Sur la seule journée du mercredi 12 novembre, le site FlightAware a recensé 2 592 vols retardés et 910 annulés. Ce jour, alors même que la journée n’a pas encore débuté aux États-Unis, 990 vols sont déjà annulés et 462 affichent du retard.

Lu 434 fois

Tags : etats-unis, shutdown, tourisme, usa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 13 Novembre 2025 - 11:30 Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Mercredi 12 Novembre 2025 - 10:07 Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026

Climats du Monde

Brand news AirMaG

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve
Deuxième plus grande île des Caraïbes avec ses 48 000 kilomètres carrés, la République dominicaine...
Dernière heure

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Déremboursement des cures thermales : l'AFEST exige l’abandon du projet gouvernemental

ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Thionville (57))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Carré Sénart (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déremboursement des cures thermales : l'AFEST exige l’abandon du projet gouvernemental

Déremboursement des cures thermales : l'AFEST exige l’abandon du projet gouvernemental
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
HotelMaG

Hébergement

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias