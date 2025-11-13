Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?

ont continué de travailler sans percevoir de salaire, sans compter les militaires.

Les nouvelles des voyageurs sur place sont plutôt positives.



Les parcs nationaux sont restés ouverts, et comme nous sommes en pleine basse saison, cela ne gêne pas vraiment le tourisme.



Pour l’heure, il y a simplement moins de rangers dans ces zones, et les conférences ou balades accompagnées par les fonctionnaires qui veillent sur les parcs ne sont pas assurées.



En revanche, les routes, les boutiques et les toilettes sont ouvertes. Ce n’est pas tout à fait business as usual, mais on s’en approche,