Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

✓ Après un T1 difficile (-1,5%), la fréquentation repart à la hausse dès le T2 (+5,4%) et se maintient au T3 (+2,9%)

✓ Le haut de gamme (4-5 étoiles) tire la croissance avec des hausses constantes (+4,6% → +10,7% → +9,9%)

✓ La clientèle non-résidente en forte progression : +1,6% (T1) → +10,9% (T2) → +11,4% (T3)

✓ Les Américains maintiennent une croissance exceptionnelle (+39,2% → +16,3% → +14,7%)

✓ Le tourisme d'affaires continue son déclin structurel (-6,5% → -9,9% → -14,5%)

✓ Les hôtels non classés souffrent particulièrement (-18,4% → -13,0% → -9,6%)

✓ L'urbain dense performe mieux que le rural, notamment grâce au tourisme international