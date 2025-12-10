TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

Données fournies par l'INSEE


Après un début d’année en repli, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques s’est nettement redressée en France au cours de l’année 2025, portée par le retour marqué de la clientèle étrangère et de bons résultats estivaux. Le point sur les données publiées par l'INSEE sur les 3 premiers trimestres.


Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil
Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil - Depositphotos.com Auteur Freigeist67
Voici une synthèse des données de l'INSEE sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques sur les trois premiers trimestres de l'année 2025.

Au premier trimestre 2025, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques hors campings recule de 1,5 % sur un an. Ce repli est « porté par un mois de mars en retrait », précise l’Insee. Les hôtels sont davantage touchés (-2,0 %) que les autres hébergements collectifs de tourisme (-0,5 %).

Les nuitées hôtelières atteignent 42,2 millions, soit une baisse de 2,0 % par rapport au premier trimestre 2024. La clientèle résidente décroît de 3,8 %, quand la clientèle non résidente progresse légèrement (+1,6 %). Seuls les hôtels 4-5 étoiles gagnent du terrain (+4,6 %), toutes les autres catégories étant en recul, notamment les hôtels non classés (-18,4 %).

Le tourisme d’affaires marque aussi le pas : les nuitées hôtelières pour motif professionnel diminuent de 6,5 % sur un an, quel que soit le type de territoire, avec une baisse toutefois moins marquée dans l’urbain dense.

Un net rebond au deuxième trimestre, tiré par l’international

La tendance s’inverse au deuxième trimestre 2025. La fréquentation des hébergements collectifs touristiques hors campings progresse de 5,4 % par rapport au deuxième trimestre 2024. La hausse est homogène : +5,2 % dans les hôtels, +6,1 % dans les autres hébergements collectifs de tourisme.

La fréquentation hôtelière atteint alors 60,3 millions de nuitées, soit près de 3 millions de plus qu’un an auparavant. La clientèle résidente gagne 1,9 %, mais c’est la clientèle non résidente qui joue le rôle de moteur, avec une progression de 10,9 % (près de 2,3 millions de nuitées supplémentaires). Toutes les catégories d’hôtels, à l’exception des non classés, profitent de cette dynamique.

Cette séquence de printemps signe un retour plus franc des clientèles étrangères, alors que la demande domestique se redresse plus modérément.

Un troisième trimestre bien orienté dans toutes les catégories

Au troisième trimestre 2025, la fréquentation de l’ensemble des hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings, autres AHCT) augmente de 2,9 % sur un an. Cette fois les campings sont inclus. La hausse concerne tous les types d’hébergements : +4,3 % dans les hôtels, +2,2 % dans les campings et +2,4 % dans les autres hébergements collectifs de tourisme.

Les hôtels totalisent 69,2 millions de nuitées, soit 2,8 millions de plus qu’au troisième trimestre 2024. Cette progression repose quasi exclusivement sur la clientèle non résidente, en forte hausse de 11,4 %, alors que la clientèle résidente s’érode légèrement (-0,2 %).

Au final, la séquence 2025 dessine un profil en trois temps : un début d’année en retrait, un rebond marqué au printemps et une bonne tenue de la saison estivale, largement soutenue par les clientèles internationales.

Fréquentation Hébergements Touristiques 2025

Évolution T1 - T2 - T3 • Source INSEE

📊 Évolution Trimestrielle des Nuitées (vs 2024)

T1 2025
-1,5%
65,2 millions de nuitées
T2 2025
+5,4%
83,5 millions de nuitées
T3 2025
+2,9%
210,9 millions de nuitées

🏨 Fréquentation Hôtelière

T1 2025
-2,0%
42,2 millions de nuitées
Résidents: -3,8% • Non-résidents: +1,6%
T2 2025
+5,2%
60,3 millions de nuitées
Résidents: +1,9% • Non-résidents: +10,9%
T3 2025
+4,3%
69,2 millions de nuitées
Résidents: -0,2% • Non-résidents: +11,4%

Évolution par Catégorie d'Hôtels

⭐⭐⭐⭐⭐ 4-5 Étoiles
T1
+4,6%
T2
+10,7%
T3
+9,9%
⭐⭐⭐ 3 Étoiles
T1
-1,5%
T2
+6,6%
T3
+4,9%
⭐⭐ 1-2 Étoiles
T1
-5,6%
T2
+2,3%
T3
+0,9%

🌍 Clientèle Internationale (Hôtels)

🌏 États-Unis
T1
+39%
T2
+16%
T3
+15%
🌏 Asie-Océanie
T1
+15%
T2
+12%
T3
+30%
🌏 Allemagne
T1
-3%
T2
+16%
T3
+10%
🌏 Royaume-Uni
T1
-18%
T2
0%
T3
+3%

💼 Tourisme d'Affaires en Recul

-6,5%
T1 2025
15,7 M nuitées
-9,9%
T2 2025
18,2 M nuitées
-14,5%
T3 2025
15,6 M nuitées

Déclin continu depuis la crise sanitaire de 2020-2021

⛺ Campings (T3 2025)

+2,2%
107,0 millions de nuitées au T3 2025
Résidents: +2,2% • Non-résidents: +2,1%
Forte performance des 4-5 étoiles (+3,3%)

💡 Tendances Clés 2025

✓ Après un T1 difficile (-1,5%), la fréquentation repart à la hausse dès le T2 (+5,4%) et se maintient au T3 (+2,9%)

✓ Le haut de gamme (4-5 étoiles) tire la croissance avec des hausses constantes (+4,6% → +10,7% → +9,9%)

✓ La clientèle non-résidente en forte progression : +1,6% (T1) → +10,9% (T2) → +11,4% (T3)

✓ Les Américains maintiennent une croissance exceptionnelle (+39,2% → +16,3% → +14,7%)

✓ Le tourisme d'affaires continue son déclin structurel (-6,5% → -9,9% → -14,5%)

✓ Les hôtels non classés souffrent particulièrement (-18,4% → -13,0% → -9,6%)

✓ L'urbain dense performe mieux que le rural, notamment grâce au tourisme international

Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme
T1 2025 (21/05/2025) • T2 2025 (20/08/2025) • T3 2025 (20/11/2025)
TourMag - La qualité de l'info au service des pros

