Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028

Un accord de financement signé avec Alderan


Club Med et Alderan officialisent la construction du futur Club Med Tremblant, deuxième resort du groupe au Canada. Prévu pour fin 2028, le projet inclut un bail à long terme, une maîtrise d’ouvrage déléguée et un financement porté par la SCPI Comète.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

Club Med et Alderan officialisent la construction du futur Club Med Tremblant - DepositPhotos.com, OceanProd
Club Med et Alderan officialisent la construction du futur Club Med Tremblant - DepositPhotos.com, OceanProd
Le 5 décembre 2025, Carolyne Doyon, présidente-directrice générale Amérique du Nord et Caraïbes du Club Med, et Rémy Bourgeon, président d’Alderan représentant la SCPI Comète, ont signé un accord de financement actant la construction du futur Club Med Tremblant.

L’accord prévoit la signature d’un bail à long terme permettant au Club Med d’exploiter le site, ainsi que sa désignation comme maître d’ouvrage délégué pour l’ensemble du développement.

Le projet est financé par la SCPI Comète, gérée par Alderan, qui renforce ainsi sa présence internationale après l’acquisition du terrain auprès de Brivia.

Carolyne Doyon souligne, dans un communiqué, que « le Canada est un marché clé » dans la stratégie nord-américaine du groupe.

Le futur Resort s’inscrit dans la continuité du Club Med Québec Charlevoix, ouvert en 2021, et confirme l’ambition du groupe dans les destinations de montagne en Amérique du Nord.

Club Med Tremblant : un resort alpin au cœur des Laurentides

Le projet devrait générer environ 300 emplois directs et autant d’emplois indirects, avec 50% des employés logés sur place.

Il intégrera des partenariats locaux et respectera les standards Club Med en matière de développement durable, visant les certifications LEED pour la construction et Green Globe pour les opérations.

Situé à Tremblant, au cœur d’une région reconnue pour ses paysages naturels et son dynamisme touristique, le Club Med Tremblant ouvrira en décembre 2028.

Conçu dans un style alliant chalets alpins et modernité, il proposera une expérience ski aux pieds avec forfaits et cours inclus, une restauration inspirée des traditions alpines et des produits locaux, ainsi que des clubs enfants pour les 4 mois - 17 ans.

Le resort intégrera également un programme d’activités estivales (randonnée, kayak, cyclisme), et un espace bien-être avec spa.

Une équipe multiculturelle assurera l’hospitalité emblématique du Club Med.

Le projet s’inscrit dans une destination déjà reconnue parmi les meilleures stations du Canada, accueillant 1 900 unités d’hébergement, 70 restaurants et un casino.

Tremblant bénéficie d’une notoriété internationale avec ses événements phares tels que le BLOOMAFEST, le 24H Tremblant ou le Festival international du blues.

