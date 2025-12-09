TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Pérou : le marché français progresse de 6% !

Promperú et CANATUR réunissent les acteurs du tourisme à Paris


À l’occasion d’un petit-déjeuner de travail au Cercle de l’Union Interalliée, Promperú et CANATUR ont présenté la dynamique du marché français, les évolutions du tourisme durable et les nouveautés 2026, dans un contexte de croissance de +6 % des arrivées.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Le Pérou renforce son positionnement durable auprès du marché français ©DepositPhotos/pawopa3336
Le Pérou renforce son positionnement durable auprès du marché français ©DepositPhotos/pawopa3336
À l’approche des fêtes de fin d’année, Promperú France a réuni tour-opérateurs, compagnies aériennes et partenaires clés au Cercle de l’Union Interalliée pour faire le point sur les performances du marché français, en hausse de +6% jusqu’en octobre 2025.

Le principal intervenant, José Koechlin von Stein, Président de la Chambre Nationale de Tourisme du Pérou (CANATUR), a partagé son expertise en matière d’écotourisme et de conservation, fruit de plus de cinquante ans de travail à travers Inkaterra.

Il a rappelé le rôle central de la recherche scientifique, de la protection des écosystèmes et du développement de modèles responsables, tout en soulignant l’entrée récente du Pérou dans la sélection des Clés Michelin, où Inkaterra a obtenu cinq distinctions.

Il a insisté sur l’importance de préserver l’authenticité culturelle du pays, élément distinctif majeur pour les voyageurs internationaux.

Pérou : nouveautés 2026 et perspectives de développement responsable

De son côté, la directrice de Promperú France, Rosario Pajuelo, a présenté les évolutions du secteur et confirmé le rôle majeur du marché français, deuxième émetteur européen vers le Pérou.

Elle a rappelé que les voyageurs français recherchent des expériences culturelles, naturelles, gastronomiques et d’aventure qui dépassent la simple visite du Machu Picchu.

Elle a également souligné l’intérêt pour une destination perçue comme authentique, diverse et profondément humaine.

La reconnaissance internationale du Pérou a été mise en avant, notamment avec le Prix TOURISE de la Meilleure Destination d’Aventure 2025 attribué à la région d’Áncash, confirmant le rôle du pays dans le trekking, l’alpinisme et le tourisme outdoor.

La présentation de la Peru Outdoor Expo 2026, prévue en septembre dans la région Amazonas, a marqué un temps fort. L’événement rassemblera acheteurs, experts et médias spécialisés autour de séminaires, rendez-vous professionnels et voyages de familiarisation.

Les avancées vers un tourisme durable ont également été présentées, notamment la mise à jour des études de capacité de charge à Machu Picchu et les progrès du nouvel Aéroport International Jorge Chávez, destiné à améliorer la connectivité aérienne.

Les échanges ont réuni plusieurs tour-opérateurs français de référence, parmi lesquels Austral Lagons (Groupe Marietton), Intermèdes, Amplitudes, Terres d’Aventure et Les Maisons du Voyage, ainsi que les compagnies aériennes assurant la liaison avec le Pérou : Air France avec dix vols hebdomadaires Paris-Lima, Air Europa, Iberia via Madrid, Avianca via Bogotá, et Air Canada qui commencera ses opérations le 6 décembre.

