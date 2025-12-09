Pérou : le marché français progresse de 6% !

Promperú et CANATUR réunissent les acteurs du tourisme à Paris

À l’occasion d’un petit-déjeuner de travail au Cercle de l’Union Interalliée, Promperú et CANATUR ont présenté la dynamique du marché français, les évolutions du tourisme durable et les nouveautés 2026, dans un contexte de croissance de +6 % des arrivées.



Rédigé par Noah Penalva le Mardi 9 Décembre 2025

