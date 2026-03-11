Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Le groupe se retrouve aussi avec des clubs et hôtels dans le Golfe qui sont inexploitables en ce moment, et peut-être durant quelques semaines.



Pour l'heure, aucune décision n'a été prise concernant ces adresses, pour les sortir ou non des brochures. Tout va dépendre de l'évolution du conflit, de la remise en route de l'industrie touristique dans la région et des relations avec les partenaires.



Malgré toutes ces questions et les incertitudes, les réservations tombent toujours.



" J'ai envie de dire que la vie continue et les ventes aussi.



Il y a une petite baisse, mais c'est loin d'être une énorme chute. Nous avons de la demande pour juillet et août.



Les clients sont de plus en plus habitués à ce type d'événements. Ils adorent voyager, tout va dépendre de l'évolution du conflit.



Il y aura des mouvements sur certaines destinations, au regard de la situation. L'avantage, c'est que, que ce soit sur Jet Tours ou Boomerang, nous avons une offre très large, donc à même de répondre aux demandes des clients.



Nous observons des reports sur le Cap-Vert et la République dominicaine, où nous sommes très présents. Nous pouvons permettre aux clients qui devaient partir de pouvoir partir sur d'autres destinations, " analyse le directeur général de NG Travel.



Pour certains tour-opérateurs et réseaux de distribution, les clients sont plus attentistes et reportent leur prise de décision, faisant craindre un printemps maussade.



Après, nous avons pu le constater lors d'événements comme le Covid ou le tremblement de terre au Maroc, une fois que la situation revient à la normale, les réservations sont de retour.



Ce conflit armé s'inscrit aussi dans une dynamique économique délicate en France, mais aussi un peu partout dans le monde.



" On sait que, par exemple, il y a une sensibilité au prix. Avec Boomerang, nous poussons beaucoup dans les réseaux notre concept : les prix malins.



Cette nouvelle gamme de produits vendus par Boomerang propose des clubs Coralia et des hôtels classiques avec un très bon positionnement.



Nous avions constaté que, déjà l'été dernier, les prix moyens n'avaient pas augmenté. En réaction, dès l'hiver dernier, nous avons lancé cette gamme de produits à des tarifs accessibles.



Nous sommes assez agressifs sur nos prix pour proposer un meilleur rapport qualité-prix ", affirme le dirigeant.