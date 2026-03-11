Finnair : la route polaire vers l'Asie, alternative aux hubs des Emirats ?

Quatre ans jour pour jour après la fermeture de l’espace aérien russe, il était donc intéressant d’entendre le PDG de Finnair, faire le point et savoir comment la compagnie avait adapté sa stratégie à la situation.



Dès 2022, elle a travaillé sur son réseau pour, dans un premier temps, rééquilibrer l’Est et l’Ouest.



Même privée de son avantage géographique, Finnair a maintenu une offre conséquente vers l’Asie avec des appareils de dernière génération les A350 et en améliorant encore les temps de correspondance à Helsinki pour compenser les temps de vols qui se sont rallongés.



Mais d’un autre côté, elle a augmenté ses dessertes vers les États-Unis en proposant désormais 7 destinations.



Aussi Finnair a réussi un meilleur équilibrage entre les passagers qui transitent par Helsinki et ceux qui volent vers la Finlande en tant que destination en particulier depuis l’Europe.



Depuis 2022, la compagnie a ouvert de très nombreuses villes en Europe lui permettant de développer son portefeuille avec un repositionnement vers les flux loisirs et en renforçant les correspondances intra-européennes.



Pour l’été 2026, le réseau européen s’enrichira encore avec 12 nouvelles destinations au départ d’Helsinki.



Pour cela, elle a prévu de commander des avions moyen-courriers supplémentaires, mais il était un peu tôt, pour les équipes de Finnair, de nous en dire plus à ce stade.



Cependant il est pratiquement certain que le choix se portera sur Airbus déjà exploité majoritairement dans la compagnie.



Les plus anciens appareils âgés de plus de 20 ans seront remplacés et permettront là aussi sur le réseau européen une réduction des coûts et une meilleure efficacité opérationnelle.



Côté long-courrier, une nouveauté de taille également avec, à partir de l’automne prochain, des vols vers Melbourne, en Australie. Cette nouvelle liaison sera opérée quotidiennement via Bangkok à bord d’un Airbus A350, à partir du 25 octobre 2026, sous réserve des autorisations gouvernementales requises.