SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France

La compagnie chilienne confie sa représentation commerciale à AVIAREPS


SKY Airline annonce l’ouverture de ses ventes auprès des professionnels du tourisme en France et le lancement de sa représentation commerciale sur le marché français par AVIAREPS. La compagnie sud-américaine entend ainsi renforcer sa distribution auprès des agences de voyages et tour-opérateurs.


Mercredi 11 Mars 2026

SKY Airline souhaite renforcer sa présence sur le marché européen. - DepositPhotos.com/ Skorzewiak
TourMaG
La compagnie sud-américaine, Sky Airlines, ouvre désormais sa distribution aux professionnels du tourisme en France et confie sa représentation commerciale sur ce marché à AVIAREPS.

Fondée il y a plus de 25 ans au Chili, SKY Airline est aujourd’hui la deuxième compagnie aérienne chilienne.

Élue à sept reprises meilleure compagnie low-cost d’Amérique du Sud par Skytrax depuis 2014, elle exploite une flotte de 36 Airbus A320 NEO et A321 NEO et dessert plus de 48 destinations dans huit pays, avec des hubs à Lima et Santiago du Chili.

Une distribution ouverte aux agences françaises

Les agences de voyages et tour-opérateurs peuvent désormais réserver les vols de la compagnie via les principaux GDS et accéder à l’ensemble de son réseau en Amérique du Sud ainsi qu’à ses services additionnels.

AVIAREPS France accompagnera la compagnie dans le développement de ses ventes et de sa présence commerciale auprès des acteurs du tourisme.

Un partenariat pour renforcer la visibilité en Europe

Avec ce partenariat, SKY Airline souhaite renforcer sa présence sur le marché européen et développer les flux de voyageurs vers l’Amérique latine.

« Cette collaboration permettra aux acteurs du tourisme français de découvrir une compagnie reconnue pour la modernité de sa flotte, son efficacité opérationnelle et la qualité de son réseau en Amérique du Sud », ajoute Eve Maillard, directrice aviation chez AVIAREPS.

Noah Penalva
Tags : sky airlines
Civitatis

