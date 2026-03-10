Lionel Guérin, Air Tahiti Nui : "être rentable dans les 3 ans"

TourMaG – Dès votre nomination, une ouverture de ligne, Sydney, a été annoncée.



Lionel Guérin : Oui, j’ai été nommé le 11 février. Quinze jours après, il y a eu un conseil d’administration qui a décidé : « On y va ». On verra si cela fonctionne, mais on y va. Ainsi, le délai entre la décision et l’ouverture est bon.



Nous travaillons main dans la main avec Tahiti Tourisme, que j’apprécie beaucoup. Nous allons mettre les moyens et investir ensemble, car c’est la Polynésie entière qui doit faire connaître sa destination aux Australiens.



Ce n’est pas seulement la compagnie. Nous accélérons aussi en interne. Ensemble, nous avons décidé de faire un plan qui s’appelle « I mua 2032 », ce qui veut dire en polynésien « En avant 2032 ».



2032, c’est le renouvellement de la flotte, mais d’ici là, j’ai fixé un objectif : être rentable dans les trois ans.



TourMaG – Concernant les comptes de la compagnie, cela s’était un peu amélioré, mais vous êtes toujours un peu tributaires des subventions d’équilibre. Seront-elles encore présentes dans vos comptes dévoilés au printemps ?



Lionel Guérin : Je ne peux pas en parler, car c’est une discussion que nous avons avec l’Assemblée territoriale, notamment en Polynésie. Mais ce que vous dites est vrai : nous sommes en déficit d’environ 7 % du chiffre d’affaires, et si nous ne faisons rien, nous resterons à 7 %. Ce n’est pas viable durablement.



Pour y remédier, nous devons réorganiser modestement la compagnie, avec les équipes en place.



Je n’arrive pas avec une équipe extérieure. Comme je l’ai toujours fait, je travaille avec les personnes sur place. Je les écoute beaucoup.



TourMaG – Toujours sur le réseau et les ouvertures de lignes, San Francisco avait été évoquée ?



Lionel Guérin : Effectivement, nous regardons. Depuis le début, nous étudions un deuxième point d’entrée aux États-Unis.



À San Francisco, il y a une forte concurrence : United est présent, French Bee aussi. Mais nous regardons également d’autres points aux États-Unis. Même Seattle : un jour ou l’autre, nous pourrions de nouveau étudier ce marché. Nous laissons la possibilité ouverte. En fait, nous allons observer comment se comporte le marché américain à court terme.



Ce qui est clair, c’est que c’est notre marché principal : 45 % des visiteurs en Polynésie viennent des États-Unis.



TourMaG – Quid des autres lignes ?



Lionel Guérin : Nous avons de bonnes nouvelles avec Auckland, qui était en augmentation. Nous pensons que l’ouverture de Sydney va renforcer cette position.



Notre activité et notre positionnement géographique dans le Pacifique Sud nous offrent aussi d’autres possibilités de connectivité au-delà de Sydney et d’Auckland, permettant des combinaisons de destinations ou des voyages-circuits dans le Pacifique.



TourMaG – Sur l’Asie et particulièrement le Japon ?



Lionel Guérin : C’est une ligne qui va continuer, que nous surveillons, et nous verrons. Mais nous cherchons à la rentabiliser. Ce qui est sûr, c’est que l’Asie reste une zone d’intérêt stratégique pour la Polynésie, afin d’être moins dépendante des Américains. On ne sait jamais ce qui peut se produire dans le futur.



C’est important, pour une compagnie basée dans le Pacifique, d’accroître ses liaisons avec ses voisins proches à huit heures de vol.



TourMaG - Il y avait également ce projet de faire venir un gros actionnaire au capital. Il y avait eu un voyage du côté de Singapour…



Lionel Guérin : Oui, il y avait eu des discussions, mais à court terme, l’objectif est d’abord de rentabiliser la compagnie, de la remettre sur les rails rapidement.



Si vous voulez faire entrer quelqu’un dans de bonnes conditions, il faut déjà être rentable.