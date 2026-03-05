Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Accor ouvrira un hôtel TRIBE de 209 chambres en 2028, au sein du projet urbain Python-Duvernois à Paris 20e - DepositPhotos.com, visual6x
Accor et EXTENDAM ont signé un accord portant sur l’ouverture d’un hôtel TRIBE de 209 chambres en 2028, au sein du projet urbain Python-Duvernois.
L’hôtel s’intégrera dans un programme mixte bas carbone de plus de 100 000 m² comprenant logements, bureaux, commerces, équipements publics modernisés ainsi qu’un parc de 3,3 hectares.
Le projet se développera à proximité de l’actuel centre sportif Louis Lumière, où une « Cité des Sports » de 10 000 m² est également prévue.
Un hôtel intégré à un projet urbain bas carbone
Le futur établissement prévoit une conception bas carbone intégrant notamment l’utilisation de matériaux locaux, des espaces réversibles et un raccordement au réseau de chaleur urbain.
Le projet inclut également un toit végétalisé et des aménagements destinés à favoriser la biodiversité.
Il vise la certification BREEAM Excellent, avec la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’empreinte environnementale du bâtiment.
Un établissement de 209 chambres sous marque TRIBE
Le futur hôtel proposera plusieurs espaces communs, une offre de restauration, des espaces de coworking, un espace fitness ainsi qu’une salle de réunion.
Il prévoit également une solution d’hébergement destinée aux professionnels de santé, aux aidants et aux patients des hôpitaux situés à proximité.
Porté par EXTENDAM aux côtés de Banque des Territoires, Étoile du Nord Foncière, Caisse d’Épargne Normandie Immobilier Durable et Banque Populaire Val de France, le projet fait l’objet d’un accord de VEFA avec Linkcity (Groupe Bouygues).
Ce futur hôtel constituera le quatrième établissement sous marque TRIBE développé par EXTENDAM.
