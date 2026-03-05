Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Le futur établissement prévoit une conception bas carbone intégrant notamment l’utilisation de matériaux locaux, des espaces réversibles et un raccordement au réseau de chaleur urbain.



Le projet inclut également un toit végétalisé et des aménagements destinés à favoriser la biodiversité.



Il vise la certification BREEAM Excellent, avec la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’empreinte environnementale du bâtiment.