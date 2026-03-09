Voyage en famille : Brand USA dévoile 50 expériences à travers les États-Unis

Dans le Nord-Est, des sites comme le Coastal Maine Botanical Gardens ou le parc animalier Clark’s Bears offrent des activités ludiques pour les plus jeunes, tandis que des visites culturelles à Ellis Island ou au Smithsonian à Washington, D.C., permettent aux familles de découvrir l’histoire et le patrimoine américain.



Le Midwest se distingue par ses musées interactifs pour enfants, tels que le Children’s Museum of Indianapolis ou le City Museum à St. Louis, et des événements comme la Minnesota State Fair, alliant animations, spectacles et découvertes agricoles.



Dans le Sud et le Sud-Ouest, des parcs emblématiques comme Disney World en Floride, Dollywood dans le Tennessee ou le U.S. Space & Rocket Center en Alabama proposent des attractions et expériences éducatives pour tous les âges.



Les territoires américains plus éloignés, comme Porto Rico, Hawaï, Guam ou les Îles Mariannes du Nord, offrent des activités immersives et naturelles, allant des tyroliennes au Toro Verde à la découverte culturelle au Polynesian Cultural Center.



Sur la côte Ouest et dans les montagnes, des expériences variées sont également accessibles : cirque pour enfants à San Francisco, musée Schulz en Californie, ou randonnées et visites naturelles à Grandfather Mountain en Caroline du Nord et au Garden of the Gods au Colorado.