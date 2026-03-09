TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Voyage en famille : Brand USA dévoile 50 expériences à travers les États-Unis

Des expériences de voyage pour toutes les générations


Le 4 juillet 2026 marquera les 250 ans de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. A cette occasion, Brand USA met en avant 50 expériences de voyage familiales à travers le pays.


Mardi 10 Mars 2026

Brand USA met en avant 50 expériences de voyage familiales à travers le pays - Depositphotos.com, @aurielaki
Dans le cadre de sa campagne America the Beautiful, Brand USA propose une sélection de 50 expériences de voyage familiales à travers les Etats-Unis, allant de la découverte culturelle aux parcs d’aventure, en passant par les sites naturels emblématiques.

Fred Dixon, président-directeur général de Brand USA, souligne que "les célébrations du 250e anniversaire, les road trips sur la Route 66, les événements sportifs internationaux, ainsi que les plus de 60 parcs nationaux, les parcs à thème et les villes culturellement riches font des États-Unis une destination familiale incontournable pour 2026".

La sélection couvre l’ensemble des régions des États-Unis et met en avant des expériences adaptées aux centres d’intérêt et aux âges de chacun.

Des expériences pour tous les goûts et tous les âges

Dans le Nord-Est, des sites comme le Coastal Maine Botanical Gardens ou le parc animalier Clark’s Bears offrent des activités ludiques pour les plus jeunes, tandis que des visites culturelles à Ellis Island ou au Smithsonian à Washington, D.C., permettent aux familles de découvrir l’histoire et le patrimoine américain.

Le Midwest se distingue par ses musées interactifs pour enfants, tels que le Children’s Museum of Indianapolis ou le City Museum à St. Louis, et des événements comme la Minnesota State Fair, alliant animations, spectacles et découvertes agricoles.

Dans le Sud et le Sud-Ouest, des parcs emblématiques comme Disney World en Floride, Dollywood dans le Tennessee ou le U.S. Space & Rocket Center en Alabama proposent des attractions et expériences éducatives pour tous les âges.

Les territoires américains plus éloignés, comme Porto Rico, Hawaï, Guam ou les Îles Mariannes du Nord, offrent des activités immersives et naturelles, allant des tyroliennes au Toro Verde à la découverte culturelle au Polynesian Cultural Center.

Sur la côte Ouest et dans les montagnes, des expériences variées sont également accessibles : cirque pour enfants à San Francisco, musée Schulz en Californie, ou randonnées et visites naturelles à Grandfather Mountain en Caroline du Nord et au Garden of the Gods au Colorado.

Voyager ensemble pour créer des souvenirs

Selon Brand USA, l’objectif de cette initiative est de montrer comment les familles peuvent personnaliser leur voyage en fonction de leurs intérêts tout en partageant des moments communs.

Les activités sélectionnées incluent des visites guidées, des parcours interactifs, des ateliers éducatifs et des événements spéciaux.

Pour découvrir l’ensemble des 50 expériences familiales et préparer un séjour aux États-Unis, le site officiel de la campagne propose un guide complet.


Tags : brand usa, etats unis
