Le Costa Rica dévoile sa nouvelle campagne européenne

Le concept place le voyageur au centre du récit. La campagne s’appuie sur des études menées avant et après la pandémie qui mettent en avant une demande européenne pour des expériences transformatrices, des rencontres humaines et une connexion avec la nature.



Les visuels et contenus privilégient des situations et des rencontres présentées comme authentiques : aventures en nature, moments de sérénité ou scènes de vie locale mettant en avant la culture et les habitants du pays.