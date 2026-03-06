Le Costa Rica dévoile sa nouvelle campagne européenne

Le Costa Rica a présenté sa nouvelle campagne institutionnelle européenne lors de l’ITB Berlin 2026. Pour la première fois, l’ensemble des marchés européens de la destination est réuni autour d’un concept commun.
Intitulée « Révélez vos sens », la campagne s’inscrit dans la promesse globale « A reset for you and the world ».
Elle propose une interprétation contemporaine du mode de vie « Pura Vida », avec une communication axée sur l’émotion et la redécouverte personnelle.
Une campagne centrée sur l’expérience du voyageur
Le concept place le voyageur au centre du récit. La campagne s’appuie sur des études menées avant et après la pandémie qui mettent en avant une demande européenne pour des expériences transformatrices, des rencontres humaines et une connexion avec la nature.
Les visuels et contenus privilégient des situations et des rencontres présentées comme authentiques : aventures en nature, moments de sérénité ou scènes de vie locale mettant en avant la culture et les habitants du pays.
Six marchés européens ciblés
La campagne est déployée sur six marchés européens : la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.
Elle s’adresse à plusieurs profils de voyageurs, jeunes aventuriers, couples, familles ou seniors, autour de thématiques liées à l’authenticité, à la nature et aux rencontres humaines.
A lire aussi : Tucaya Costa Rica, agence réceptive au Costa Rica
