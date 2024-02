UN RÉSEAU DANS PLUSIEURS PAYS D’AMÉRIQUE LATINE

Depuis des années, nous souhaitons mettre en avant notrepour promouvoir un tourisme durable et respectueux de tous, notamment de l’environnement et des populations locales. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place différentes actions, tout en impliquant nos clients. Par exemple, à l’arrivée des voyageurs, nous leur remettons une pochette de bienvenue avec l’ensemble des documents de voyages. Cette pochette, c’est à la fois un objet utile, un joli souvenir et un geste de solidarité puisqu’elle est confectionnée par des femmes éloignées de la société et fabriquées à base d’affiches publicitaires recyclées. Ce projet : Huella Collectiva, favorise l’économie circulaire et l’insertion sociale de femmes en difficultés.Nous remettons également aux voyageurs un crayon en bois d’une petite entreprise locale “Pen Seed” qui, à l’extrémité de la mine, renferme une petite graine que l’on peut planter.Collaborer avec des locaux (guides, chauffeurs, artisans, hôteliers, restaurateurs…) ainsi que des petites structures fait partie de notre ADN, c’est pour ça que nossont touset que nous travaillons uniquement avec des petits producteurs (finca de café, agriculteurs…).Grâce à l’ensemble de nos actions et notre implication,(certificacion de sostenibilidad turismo) ce qui signifie que nous sommes unTucaya, c’est également un: en, au, enet au. Cela permet de créer des circuits combinés avec le même niveau de service et d’expertise sur toute la durée du séjour. Depuis le Costa Rica, des combinés sont possibles vers l’Équateur via Quito, vers la Colombie via Bogotá ou encore vers le Venezuela via Los Roques, magnifiques archipels.N’hésitez pas à consulter notre dernier article Tourmag publié sur Tucaya Ecuador Pour suivre l’ensemble de l’actualité Tucaya Travel, n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle