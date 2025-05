“Dans une industrie du tourisme de plus en plus standardisée, Receptour croit aux voyages groupes personnalisables et à la découverte du Canada hors des sentiers battus” (Linda Fiumara, directrice de l’agence)



Notre agence propose des départs garantis et des circuits accompagnés à travers le pays pour vos clients. Autrement dit, des séjours au meilleur prix avec des dates de départs définies. Ce n’est pas tout, spécialiste du sur-mesure, nous créons des voyages personnalisés pour répondre aux attentes et besoins de vos voyageurs.



Nous opérons des circuits groupes classiques selon les envies de vos clients (jusqu’à 53 pax). Mais aussi, des voyages en petits groupes (à partir de 10 pax) pour une alliance parfaite entre l’intimité d’un petit comité et la liberté d’un autotour. En un mot ? Fle-xi-bi-li-té !