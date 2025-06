Berlin Pinpin

Berlin surprend à chaque instant : entre les fresques de street art, les parfums alléchants des marchés de street food et les vestiges d’une histoire marquante, la capitale allemande captive autant qu’elle inspire. On y séjourne dans un hôtel éco-responsable, on explore à vélo ses quartiers vibrants et on plonge dans son univers alternatif et créatif. Une escapade urbaine pleine de caractère, à la fois dynamique, durable et profondément humaine. 🌆