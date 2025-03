En 2024, 58 millions de voyageurs ont visité la destination, dont 2 millions de Français.



Dans un 2e temps, l'objectif sera d'étendre la production à la région germanophone de la Suisse et à l'Autriche. Pour se démarquer, le DMC propose des voyages sur mesure, authentiques et responsables.



" Nous sommes un producteur avec un fort axe BtoB.



Nous avons déjà échangé avec des petits réseaux et des commerciaux, nous savons qu'il existe des demandes en agences de voyages, mais l'offre était vraiment faible. Il n'existe pas vraiment de concurrent au niveau du sur-mesure.



Et nous avons tout calé pour que les circuits soient accessibles en train "



Si pour les réceptifs la distribution en direct est importante, Bretzel Travel souhaite faire des agences de voyages de véritables relais, tout comme l'ancien employeur de Samy.



Le DMC est déjà présent sur Evaneos.



Pour les amoureux de l'Allemagne ou les plus curieux, l'équipe a créé différents produits comme " Berlin Pinpin ", réalisé en train de nuit, " GTA " (Grand Tour d'Allemagne) ou encore la " Baltique et Tac " (en voiture).



A chaque fois, l'envie est de faire découvrir un autre visage de l'Allemagne, loin des clichés. Par exemple, peu de personnes le savent, mais le pays a quasiment autant de restaurants étoilés que la France. C'est aussi un pays, ayant une importante programmation musicale.



" Nous ne vendons pas de city break ce n'est pas notre cible.



Nous voulons développer des voyages plus longs qui ont plus de sens et ayant moins d'impact sur l'environnement. Ce sont des autotours, en train ou des voyages en liberté, avec ou sans guide, selon les envies et les besoins.



Nous avons sélectionné toute une série de boutiques hôtels, à proximité des gares, " poursuit Samy Bailly.