Bretzel Travel, spécialiste de l'Allemagne, rejoint l’annuaire des DMC de TourMaG

Depuis sa création en 2023 par Samy Bailly (ancien d’Evaneos) avec l’aide de son frère Hugo et d’un expert local, David Praire, Bretzel Travel : Berlin, Munich, Forêt‑Noire, routes romantiques, mais aussi des expériences hors des sentiers battus.L’agence s’engage pour: promotion du train, transport électrique ou à vélo, hébergements éco‑certifiés, circuits conçus avec des prestataires locaux partageant des valeurs similaires.Elle, en sélectionnant des artisans, producteurs et guides passionnés.Bretzel Travel mise sur son côté authentique, tout en adoptant- à l’image de son nom . L’agence propose des parcours thématiques comme « B&B - Bière et Bavière », « Forêt‑Noire & lac de Constance » ou encore un Grand Tour d’Allemagne en train, le tout dès 850 €, garantissant immersion et confort .Bretzel Travel GmbH est enregistrée à Cologne, avec une équipe qui entendet partager son expertise B2B en tant que réceptif Allemagne.