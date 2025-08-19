L’an dernier, nous avons accueilli près de 300 000 touristes internationaux venus pour le Carnaval, le plus grand de notre histoire.



Ces événements sont des moteurs économiques puissants, créateurs de revenus et d’emplois pour l’ensemble du pays.

Une seconde loi adoptée à Brasilia établit lecomme Journée nationale de la musique Axé, un genre né dans let popularisé dans les années 1980-1990.Fusion deet d’autres rythmes afro-brésiliens, l’Axé est plus qu’un style musical : il symbolise la fête, la résistance et la collectivité.Selon le texte officiel, ce genre représente aussi, notamment à Salvador de Bahia, où il contribue fortement à l’ activité touristique et à la création d’emplois durant la période du Carnaval.Pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, ces mesures confirment l’importance stratégique de la culture dans l’attractivité du Brésil, "