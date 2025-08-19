Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Carnaval de Rio et Musique Axé : Le gouvernement brésilien a officialisé deux nouvelles lois - Depositphotos @rmnunes
Le président Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué une loi conférant au Carnaval de Rio de Janeiro le statut de Manifestation de la Culture Nationale.
Cette reconnaissance vise à protéger l’une des fêtes populaires les plus emblématiques du Brésil.
Plus qu’un simple événement festif, le Carnaval est présenté comme un véritable cycle d’économie créative, actif toute l’année et générateur de milliers d’emplois.
Chaque édition attire des millions de visiteurs : en 2025, près de 8 millions de personnes ont participé aux 450 "blocos" qui ont animé les rues de Rio, tandis que le Sambodrome Marquês de Sapucaí offrait une nouvelle fois au monde entier ses défilés.
Cette reconnaissance vise à protéger l’une des fêtes populaires les plus emblématiques du Brésil.
Plus qu’un simple événement festif, le Carnaval est présenté comme un véritable cycle d’économie créative, actif toute l’année et générateur de milliers d’emplois.
Chaque édition attire des millions de visiteurs : en 2025, près de 8 millions de personnes ont participé aux 450 "blocos" qui ont animé les rues de Rio, tandis que le Sambodrome Marquês de Sapucaí offrait une nouvelle fois au monde entier ses défilés.
Carnaval de Rio et musique Axé célébrés
Autres articles
-
Passion Brazil, Réceptif Brésil
-
Casa Brasil : un petit bout de Brésil en France pendant les JO
-
Quelles destinations viennent de lever leurs restrictions covid ?
-
La proposition de loi sur l'encadrement des influenceurs adoptée
-
L’Office du Tourisme brésilien crée un laboratoire d'innovation pour le tourisme
Une seconde loi adoptée à Brasilia établit le 17 février comme Journée nationale de la musique Axé, un genre né dans l’État de Bahia et popularisé dans les années 1980-1990.
Fusion de samba-reggae, frevo, ijexá et d’autres rythmes afro-brésiliens, l’Axé est plus qu’un style musical : il symbolise la fête, la résistance et la collectivité.
Selon le texte officiel, ce genre représente aussi un vecteur d’inclusion sociale et économique, notamment à Salvador de Bahia, où il contribue fortement à l’activité touristique et à la création d’emplois durant la période du Carnaval.
Pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, ces mesures confirment l’importance stratégique de la culture dans l’attractivité du Brésil, "L’an dernier, nous avons accueilli près de 300 000 touristes internationaux venus pour le Carnaval, le plus grand de notre histoire.
Ces événements sont des moteurs économiques puissants, créateurs de revenus et d’emplois pour l’ensemble du pays."
Fusion de samba-reggae, frevo, ijexá et d’autres rythmes afro-brésiliens, l’Axé est plus qu’un style musical : il symbolise la fête, la résistance et la collectivité.
Selon le texte officiel, ce genre représente aussi un vecteur d’inclusion sociale et économique, notamment à Salvador de Bahia, où il contribue fortement à l’activité touristique et à la création d’emplois durant la période du Carnaval.
Pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, ces mesures confirment l’importance stratégique de la culture dans l’attractivité du Brésil, "L’an dernier, nous avons accueilli près de 300 000 touristes internationaux venus pour le Carnaval, le plus grand de notre histoire.
Ces événements sont des moteurs économiques puissants, créateurs de revenus et d’emplois pour l’ensemble du pays."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille