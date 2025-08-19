TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Le gouvernement brésilien a officialisé deux nouvelles lois destinées à préserver et valoriser deux piliers de son identité culturelle : le Carnaval de Rio et la musique Axé. Une décision qui souligne le rôle central de ces expressions dans la vie sociale du pays et leur importance comme leviers touristiques majeurs.


Mercredi 20 Août 2025

Carnaval de Rio et Musique Axé : Le gouvernement brésilien a officialisé deux nouvelles lois - Depositphotos @rmnunes
Le président Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué une loi conférant au Carnaval de Rio de Janeiro le statut de Manifestation de la Culture Nationale.

Cette reconnaissance vise à protéger l’une des fêtes populaires les plus emblématiques du Brésil.

Plus qu’un simple événement festif, le Carnaval est présenté comme un véritable cycle d’économie créative, actif toute l’année et générateur de milliers d’emplois.

Chaque édition attire des millions de visiteurs : en 2025, près de 8 millions de personnes ont participé aux 450 "blocos" qui ont animé les rues de Rio, tandis que le Sambodrome Marquês de Sapucaí offrait une nouvelle fois au monde entier ses défilés.

Carnaval de Rio et musique Axé célébrés

Une seconde loi adoptée à Brasilia établit le 17 février comme Journée nationale de la musique Axé, un genre né dans l’État de Bahia et popularisé dans les années 1980-1990.

Fusion de samba-reggae, frevo, ijexá et d’autres rythmes afro-brésiliens, l’Axé est plus qu’un style musical : il symbolise la fête, la résistance et la collectivité.

Selon le texte officiel, ce genre représente aussi un vecteur d’inclusion sociale et économique, notamment à Salvador de Bahia, où il contribue fortement à l’activité touristique et à la création d’emplois durant la période du Carnaval.

Pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, ces mesures confirment l’importance stratégique de la culture dans l’attractivité du Brésil, "L’an dernier, nous avons accueilli près de 300 000 touristes internationaux venus pour le Carnaval, le plus grand de notre histoire.

Ces événements sont des moteurs économiques puissants, créateurs de revenus et d’emplois pour l’ensemble du pays."


Tags : Brésil, carnaval de rio, loi
