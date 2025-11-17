Capsule hiver signée Worldia : 7 destinations incontournables pour une saison pleine d’expériences

Pour fêter le lancement de sa Capsule Hiver, Worldia a imaginé une mécanique d’offres doublement gagnante, valable du 24 au 29 novembre :



● Côté agence : les membres du Worldia Club verront leurs points fidélité doublés sur tous les dossiers réservés dans les 7 destinations de la Capsule Hiver.



● Et pour vos voyageurs : en plus des nombreuses baisses de prix des fournisseurs hôteliers et des compagnies aériennes, remontées en temps réel par la plateforme Worldia, ils bénéficieront d’une activité offerte pour tout dossier d’un montant minimum de 1 500 €.



L’idée est simple : récompenser vos ventes et enrichir vos voyages. De la balade sur le Nil à la visite d’une plantation canarienne, chaque activité offerte a été sélectionnée pour faire vibrer la destination et offrir une valeur ajoutée émotionnelle à vos dossiers. Une manière concrète de booster votre saison, tout en faisant découvrir à vos clients le vrai visage des destinations.

