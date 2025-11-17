Capsule hiver signée Worldia : 7 destinations incontournables pour une saison pleine d’expériences

Une sélection hivernale qui va enchanter vos clients et booster vos ventes
Cet hiver, Worldia met les petits plats dans les grands avec une Capsule Hiver pensée pour les pros du voyage : six destinations tendances, testées, optimisées et prêtes à vendre.
L’idée ? Simplifier votre saison tout en valorisant votre savoir-faire grâce à une sélection de produits, conçue par nos experts pour séduire vos clients et doper vos ventes.
Chaque Capsule est un rendez-vous saisonnier qui met à l’honneur les destinations clés du moment : Mexique, Égypte, Thaïlande, Îles Canaries, Émirats Arabes Unis, combiné Ile Maurice - La Réunion, leurs expériences phares, et les trouvailles exclusives de nos acheteurs. Des hôtels triés sur le volet, des activités locales pleines de sens, et des itinéraires fluides, pensés pour rassurer les agents et faire rêver les voyageurs.
Une touche “expert” qui fait la différence, signée Worldia
Derrière chaque destination, il y a une équipe passionnée. Les chefs de produit Worldia ont conçu cette Capsule comme une boîte à outils saisonnière : une sélection prête à vendre et optimisée pour séduire vos clients. Leur mission ? Trouver les hôtels les plus adaptés, les activités les plus authentiques et les partenaires les plus fiables, afin d’offrir à chaque agent une expérience fluide, compétitive et sans mauvaise surprise.
Parce qu’un bon plan n’arrive jamais seul… place au Black Friday !
Pour fêter le lancement de sa Capsule Hiver, Worldia a imaginé une mécanique d’offres doublement gagnante, valable du 24 au 29 novembre :
● Côté agence : les membres du Worldia Club verront leurs points fidélité doublés sur tous les dossiers réservés dans les 7 destinations de la Capsule Hiver.
● Et pour vos voyageurs : en plus des nombreuses baisses de prix des fournisseurs hôteliers et des compagnies aériennes, remontées en temps réel par la plateforme Worldia, ils bénéficieront d’une activité offerte pour tout dossier d’un montant minimum de 1 500 €.
L’idée est simple : récompenser vos ventes et enrichir vos voyages. De la balade sur le Nil à la visite d’une plantation canarienne, chaque activité offerte a été sélectionnée pour faire vibrer la destination et offrir une valeur ajoutée émotionnelle à vos dossiers. Une manière concrète de booster votre saison, tout en faisant découvrir à vos clients le vrai visage des destinations.
7 destinations, 7 activités offertes*, 7 raisons de passer l’hiver au soleil
Parmi les activités offertes* dans le cadre du Black Friday, vos clients pourront découvrir à Tenerife la visite d’une plantation de bananes à La Orotava pour percer les secrets de l’or jaune des Canaries. En Égypte, ils vogueront sur le Nil lors d’une balade en felouque, tandis qu’aux Émirats Arabes Unis, ils toucheront presque le ciel avec l’expérience du Sky Views. Au Mexique, dans le Yucatán, ils plongeront dans l’invisible avec l’excursion au cenote X’Canché et à Bangkok, ils profiteront d’une vue imprenable sur la skyline depuis le Mahanakhon SkyWalk. A La Réunion, ils découvriront Kélonia, centre dédié aux tortues marines, et enfin, à l’Île Maurice, ils vivront le charme créole lors d’une demi-journée à Port-Louis.
Avec sa garantie TO, Worldia vous accompagne jusqu’au bout du voyage
Parce qu’un vrai partenariat ne s’arrête pas à la réservation, Worldia vous couvre avec sa Garantie TO : la promesse d’un accompagnement sans faille, même quand le voyage prend une tournure inattendue.
En cas d’imprévu, nos équipes prennent immédiatement le relai pour protéger vos clients : jusqu’à trois nuitées d’hôtel prises en charge, toutes les prestations ajustées sans frais, et les nuitées annulées intégralement remboursées.
La sérénité, c’est aussi ça, l’expertise Worldia : une technologie performante, portée par une équipe humaine qui veille sur chaque dossier.
*Activité offerte dans le cadre de l’opération Black Friday pour tout dossier d’un montant minimum de 1 500 € du 24 au 29 novembre 2025.
