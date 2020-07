EXCLUSIF - TUI France : Worldia bien partie pour se substituer à Passion des Iles ? (réactualisé)

Passion des Iles et le plateau lyonnais d’une centaine de personnes qui vont être licenciées d’ici la fin de l’année, va cruellement manquer aux mandataires.



En effet, les produits sur-mesure de la filiale spécialisée assuraient des marges confortables aux distributeurs maison.



A tel point que certains avaient même envisagé de s’associer pour reprendre le producteur. Un scénario qui tient difficilement la route, pour plusieurs raisons : juridique, économique et opérationnelle.



Mais TUI France a peut-être trouvé la parade. S’il veut focaliser ses distributeurs et conserver son périmètre, il doit trouver des solutions pour conserver les marges des mandataires.



Parmi les solutions privilégiées, le Groupe envisage de s’appuyer encore davantage sur son partenaire Worldia, qui fait du sur-mesure B2B et B2C.



La start-up qui avait laissé pas mal de plumes dans la faillite de Thomas Cook l’année dernière, s’est remise en selle grâce à une importante levée de fonds (19 M€) en 2019.