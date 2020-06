Grégoire Pasquet (Worldia) : "Nous voyons l'après-covid comme un monde d'opportunités"

TourMaG.com - Les semaines passent et le tourisme retrouve des perspectives. Je suppose que la récente sortie du président de la République vous a rassuré, quant à un retour à un semblant de normal de l'activité ?



Grégoire Pasquet : Oui c'est une bonne première étape dans la reprise de l'activité.



Nous craignons une ouverture un peu plus tardive intra Schengen, mais le fait que la plupart des pays européens rouvrent, avec notamment l'Italie, le Portugal et la Grèce, pour nous c'est une très bonne nouvelle.



Cela va nous permettre de maintenir une activité acceptable sur l'été. Nous étions dans l'inconnu, il y a peu encore, pour savoir la liste des départs maintenus ou non.



TourMaG.com - L'Europe et le bassin méditerranéen représentent une bonne partie de vos ventes ?



Grégoire Pasquet : C'est une part significative, avec un tiers de nos départs sur l'été. Après, vous me direz qu'il reste les deux autres tiers qui sont pour le moment dans l'inconnu.



Voilà pourquoi selon moi, les annonces sont une première étape rassurante, mais nous sommes encore loin du compte.



Nous n'avons pas la visibilité totale concernant le hors Schengen, malgré une réouverture possible avec les pays ayant maîtrisé l'épidémie, nous n'avons pas de certitude, d'autant que la décision dépendra des gouvernements de ces pays.



Toutefois, nous sommes contents et nous avons un peu plus de visibilité. Aujourd'hui, le sujet est que nous devons connaître l'opérabilité effective des destinations européennes.



En effet, si les frontières sont à nouveau perméables, tous les vols ne sont pas reprogrammés, Air France opérera fin août 40% de son plan de vol, nous allons être confrontés à la réalité du terrain.



TourMaG.com - Il existe toujours un flou sur place selon vous ? Entre les capacités des hôtels, les mesures sanitaires, etc.



Grégoire Pasquet : Nous allons devoir faire un important travail de curation pour remonter, toutes les informations et les transmettre à nos clients. C'est aussi le travail d'un tour-opérateur.



Nous avons fait cet accompagnement au plus dur de la crise et c'est ce que nous faisons maintenant que nous sommes dans une dynamique plus positive, puisque nous ne prévoyons plus les annulations, mais les départs.



Effectivement, il y aura un important travail à faire, mais cela devrait bien se passer au niveau européen, car les prestataires ont à cour de pouvoir accueillir à nouveau la clientèle.



Après nous avons la question de l'opérabilité qui se pose, car par exemple des vols au départ de Nantes ou d'autres aéroports de province ont été annulés et ne sont toujours pas prévus, nous regardons actuellement pour régler cette problématique.