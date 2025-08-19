J'ai testé la baignade dans la Seine à Paris

Vue d'un des trois sites de baignade dans la Seine, au bras de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris - Photo : C.Hardin
Conscience professionnelle en tant que collaborateur d’un magazine qui traite du tourisme ? Envie de fraîcheur ? Curiosité ? Rêve de nager face à la Tour Eiffel ?
C'est un peu de tout ça qui m’a amené, en ce mois d’août brûlant, sur les bords de la Seine en plein Paris, tester la baignade.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les nageurs des JOP 2024 ne sont pas les premiers compétiteurs à s’affronter dans le fleuve.
En 1913, les championnats de France de plongeons y avaient été organisés, suivis en 1943 des « Championnats de Paris des grands fonds », une course à la nage de 6 kilomètres avec une arrivée au pont des Invalides, apprend-on sur le site de la ville de Paris.
Les archives évoquent également une mode des bains dans la Seine dès le milieu du XVIIe siècle, le long du quai Sully.
La baignade dans la Seine interdite depuis de très nombreuses années
Cependant, et depuis de très nombreuses années, en raison de la navigation fluviale et de la pollution, la baignade était interdite.
« J'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre ».
Cette fameuse sortie de Jacques Chirac en 1988, alors qu’il était le maire de la ville a marqué le début d’une reconquête progressive des berges de la Seine pour les rendre plus agréables au public et en faire un lieu de balade et de détente.
Le maire de Paris espérait pouvoir s'y baigner en 1994. Il ne pourra malheureusement exaucer ce vœu puisqu’il aura fallu attendre 2024 pour de nouveau piquer une tête dans la Seine.
Le défi de la dépollution
Si transformer, durant l’été, quelques centaines de mètres des berges parisiennes en plage de sable fin avec palmiers pour l’opération « Paris Plage » était déjà une gageure, s’attaquer à la dépollution de la Seine a été un défi beaucoup plus difficile.
Il aura nécessité un investissement de 1,4 milliard d’euros pour un chantier impliquant la préfecture de région, les conseils départementaux en amont et en aval de Paris, l’agence de l’eau Seine Normandie, ainsi que l’alliance des ports Le Havre-Rouen-Paris, appelée « Haropa ».
Tous ces acteurs ont œuvré pour assainir le cours du fleuve en mettant en place, notamment, un traitement bactériologique des eaux usées à la sortie des stations d’épuration, et la suppression des rejets d’eaux usées des immeubles dans les cours d’eau qui finissent ensuite dans la Seine.
Les premiers résultats positifs ont été constatés en juin 2023. Dès lors, les analyses de l'eau de la Seine effectuées sur la base de la réglementation européenne en vigueur avaient donné des « résultats excellents » selon le site de la ville de Paris.
On connait la suite, avec les JO de Paris 2024 et ces belles images des athlètes plongeant dans la Seine sous les yeux du monde entier.
Bien se renseigner avant de plonger !
Une simple baignade, oui, mais au cœur de Paris, qui permet de se dire : « Je l’ai fait » - Photo : C.Hardin
Aujourd’hui, en ce très chaud mois d’août, c’est le monde entier qui peut venir se baigner dans la capitale.
J’ai testé la baignade en choisissant d’aller au pied de la tour Eiffel, au bras de Grenelle dans le 15e arrondissement, l'un des trois endroits parisiens organisés pour nager dans la Seine.
Deux autres parties du fleuve peuvent recevoir les baigneurs :
- au bras Marie (Paris centre), au pied du pont de Sully et face à l’île Saint-Louis : on profite de la proximité immédiate avec Paris Plages et ses nombreuses animations ;
- à Bercy (12e), face à la Bibliothèque nationale de France (BnF).
La baignade est gratuite et, contrairement aux piscines municipales, un simple maillot suffit. Pas besoin de bonnet.
Les horaires peuvent varier selon les sites. En général, c’est entre 10h00 et 17h30.
Les sites sont ouverts tous les jours, mais il est impératif de se renseigner avant sur le site Paris.fr car les conditions d’ouverture, analysées plusieurs fois par jour, sont précises : courant modéré, qualité de l’eau et météo clémente.
L’expérience du bain
En ce mois d’août et ce matin-là vers 11h00, l’attente pour accéder au site au bras de Grenelle ne dure qu’une quinzaine de minutes.
Les personnels régulent les entrées afin de respecter une jauge et un nombre maximum de personnes.
Bercy peut accepter 700 personnes, dont 300 dans la zone de baignade. Viennent ensuite le site de Grenelle avec 200 personnes, dont 150 dans la zone de baignade, et celui du bras Marie, avec 150 personnes.
Vestiaire à code, douche et vous voilà prêt à vous mettre à l’eau depuis le ponton en bois aménagé.
La baignade, délimitée, est bien surveillée avec 4 maîtres-nageurs sur ce site, et vous aurez l’obligation de vous relier à une bouée par une sangle passée autour de la taille.
Fluctuat nec mergitur ! même si toutes ces personnes dans l’eau, reliées à leur bouée jaune, peuvent donner l’impression qu’un bateau vient de sombrer laissant à la surface ses passagers en attente des secours.
Impression très furtive. Les visages sont souriants et n’attendent rien d’autre que le plaisir de la baignade.
L’eau n’a pas la couleur turquoise de mon maillot de bain ce jour-là, mais on s’y glisse en confiance et poussé par cette irrésistible envie de nager devant la tour Eiffel et en compagnie, comme ce fut le cas ce matin, de deux cygnes curieux venant aux limites de la zone de nage.
L’eau est bonne et le plaisir est là. Une simple baignade, oui, mais au cœur de Paris, permettant de se dire : « Je l’ai fait ».
Le bain de soleil sur le ponton en bois, le temps de se sécher est agréable aussi.
Pari réussi donc pour Paris et ses piscines naturelles entre ses ponts !
Précision de l'auteur : certains me vouaient à la diphtérie, à l’hépatite et aux diarrhées… Quelques jours après ma baignade parisienne, tout va bien.
Si vous êtes Parisien dans les jours qui viennent, je ne peux que vous encourager à aller piquer une tête dans la Seine. Ne tardez pas, vous ne pourrez avoir piscine dans la Seine que jusqu’au 31 août.
