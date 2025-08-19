TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

J'ai testé la baignade dans la Seine à Paris

La baignade permise (sous conditions) jusqu'au 31 août 2025


Héritage des Jeux Olympiques 2024, la baignade dans la Seine est possible cet été dans la capitale, qui connaît des records de chaleur. Pour vous, je me suis jeté à l’eau.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Vue d'un des trois sites de baignade dans la Seine, au bras de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris - Photo : C.Hardin
Vue d'un des trois sites de baignade dans la Seine, au bras de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris - Photo : C.Hardin
CroisiEurope
Conscience professionnelle en tant que collaborateur d’un magazine qui traite du tourisme ? Envie de fraîcheur ? Curiosité ? Rêve de nager face à la Tour Eiffel ?

C'est un peu de tout ça qui m’a amené, en ce mois d’août brûlant, sur les bords de la Seine en plein Paris, tester la baignade.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les nageurs des JOP 2024 ne sont pas les premiers compétiteurs à s’affronter dans le fleuve.

En 1913, les championnats de France de plongeons y avaient été organisés, suivis en 1943 des « Championnats de Paris des grands fonds », une course à la nage de 6 kilomètres avec une arrivée au pont des Invalides, apprend-on sur le site de la ville de Paris.

Les archives évoquent également une mode des bains dans la Seine dès le milieu du XVIIe siècle, le long du quai Sully.

La baignade dans la Seine interdite depuis de très nombreuses années

Autres articles
Cependant, et depuis de très nombreuses années, en raison de la navigation fluviale et de la pollution, la baignade était interdite.

« J'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre ».

Cette fameuse sortie de Jacques Chirac en 1988, alors qu’il était le maire de la ville a marqué le début d’une reconquête progressive des berges de la Seine pour les rendre plus agréables au public et en faire un lieu de balade et de détente.

Le maire de Paris espérait pouvoir s'y baigner en 1994. Il ne pourra malheureusement exaucer ce vœu puisqu’il aura fallu attendre 2024 pour de nouveau piquer une tête dans la Seine.

Le défi de la dépollution

Si transformer, durant l’été, quelques centaines de mètres des berges parisiennes en plage de sable fin avec palmiers pour l’opération « Paris Plage » était déjà une gageure, s’attaquer à la dépollution de la Seine a été un défi beaucoup plus difficile.

Il aura nécessité un investissement de 1,4 milliard d’euros pour un chantier impliquant la préfecture de région, les conseils départementaux en amont et en aval de Paris, l’agence de l’eau Seine Normandie, ainsi que l’alliance des ports Le Havre-Rouen-Paris, appelée « Haropa ».

Tous ces acteurs ont œuvré pour assainir le cours du fleuve en mettant en place, notamment, un traitement bactériologique des eaux usées à la sortie des stations d’épuration, et la suppression des rejets d’eaux usées des immeubles dans les cours d’eau qui finissent ensuite dans la Seine.

Les premiers résultats positifs ont été constatés en juin 2023. Dès lors, les analyses de l'eau de la Seine effectuées sur la base de la réglementation européenne en vigueur avaient donné des « résultats excellents » selon le site de la ville de Paris.

On connait la suite, avec les JO de Paris 2024 et ces belles images des athlètes plongeant dans la Seine sous les yeux du monde entier.

Bien se renseigner avant de plonger !

Une simple baignade, oui, mais au cœur de Paris, qui permet de se dire : « Je l’ai fait » - Photo : C.Hardin
Une simple baignade, oui, mais au cœur de Paris, qui permet de se dire : « Je l’ai fait » - Photo : C.Hardin
Aujourd’hui, en ce très chaud mois d’août, c’est le monde entier qui peut venir se baigner dans la capitale.

J’ai testé la baignade en choisissant d’aller au pied de la tour Eiffel, au bras de Grenelle dans le 15e arrondissement, l'un des trois endroits parisiens organisés pour nager dans la Seine.

Deux autres parties du fleuve peuvent recevoir les baigneurs :

- au bras Marie (Paris centre), au pied du pont de Sully et face à l’île Saint-Louis : on profite de la proximité immédiate avec Paris Plages et ses nombreuses animations ;

- à Bercy (12e), face à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

La baignade est gratuite et, contrairement aux piscines municipales, un simple maillot suffit. Pas besoin de bonnet.

Les horaires peuvent varier selon les sites. En général, c’est entre 10h00 et 17h30.

Les sites sont ouverts tous les jours, mais il est impératif de se renseigner avant sur le site Paris.fr car les conditions d’ouverture, analysées plusieurs fois par jour, sont précises : courant modéré, qualité de l’eau et météo clémente.

L’expérience du bain

En ce mois d’août et ce matin-là vers 11h00, l’attente pour accéder au site au bras de Grenelle ne dure qu’une quinzaine de minutes.

Les personnels régulent les entrées afin de respecter une jauge et un nombre maximum de personnes.

Bercy peut accepter 700 personnes, dont 300 dans la zone de baignade. Viennent ensuite le site de Grenelle avec 200 personnes, dont 150 dans la zone de baignade, et celui du bras Marie, avec 150 personnes.

Vestiaire à code, douche et vous voilà prêt à vous mettre à l’eau depuis le ponton en bois aménagé.

La baignade, délimitée, est bien surveillée avec 4 maîtres-nageurs sur ce site, et vous aurez l’obligation de vous relier à une bouée par une sangle passée autour de la taille.

Fluctuat nec mergitur ! même si toutes ces personnes dans l’eau, reliées à leur bouée jaune, peuvent donner l’impression qu’un bateau vient de sombrer laissant à la surface ses passagers en attente des secours.

Impression très furtive. Les visages sont souriants et n’attendent rien d’autre que le plaisir de la baignade.

L’eau n’a pas la couleur turquoise de mon maillot de bain ce jour-là, mais on s’y glisse en confiance et poussé par cette irrésistible envie de nager devant la tour Eiffel et en compagnie, comme ce fut le cas ce matin, de deux cygnes curieux venant aux limites de la zone de nage.

L’eau est bonne et le plaisir est là. Une simple baignade, oui, mais au cœur de Paris, permettant de se dire : « Je l’ai fait ».

Le bain de soleil sur le ponton en bois, le temps de se sécher est agréable aussi.

Pari réussi donc pour Paris et ses piscines naturelles entre ses ponts !

Précision de l'auteur : certains me vouaient à la diphtérie, à l’hépatite et aux diarrhées… Quelques jours après ma baignade parisienne, tout va bien.

Si vous êtes Parisien dans les jours qui viennent, je ne peux que vous encourager à aller piquer une tête dans la Seine. Ne tardez pas, vous ne pourrez avoir piscine dans la Seine que jusqu’au 31 août.

Lire aussi : Paris : J’ai testé pour vous une croisière avec Riviera Seine

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 728 fois

Tags : paris, paris plage
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias