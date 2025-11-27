Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes et programment des événements phares - Depositphotos.com, @pressmaster
Entre mer et sommets, la Côte d’Azur offre un visage inattendu pour les amateurs de sports d’hiver.
À seulement 1h30 du littoral et 3h de Paris, les Alpes-Maritimes regroupent 15 stations et 600 kilomètres de pistes, portées par les marques territoriales Côte d’Azur France et Pure Alpes.
Des grands domaines comme Auron, Isola 2000 ou Valberg, aux stations-villages plus intimistes comme Beuil Les Launes, La Colmiane Valdeblore, Roubion - Les Buisses, Gréolières, Turini Camp d’Argent, Val Pelens ou L’Audibergue - La Moulière, chaque station a sa propre identité et sa palette d’activités.
Les espaces nordiques, comme Boréon, Casterino, Saint-Dalmas-le-Selvage, Estenc-Entraunes ou Peïra-Cava, complètent l’offre pour ceux en quête de calme et de nature.
Les stations des Alpes-Maritimes proposent un large éventail d’activités : ski alpin, ski nordique, raquettes, luge, tyrolienne, mais aussi animations, événements culinaires et bien-être.
Six stations offrent même le spectacle unique d’un panorama mer-montagne, où la Méditerranée se dévoile depuis les sommets enneigés.
Stations du Sud-Est : les temps forts de la saison
Les sports d’hiver ont façonné le territoire depuis plus d’un siècle, avec des pionniers comme Victor de Cessole, qui introduisit le ski dans la région à la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui, les stations poursuivent leur développement en conciliant performance, modernisation et respect de l’environnement.
Plusieurs d’entre elles affichent des labels comme Famille Plus, Flocon Vert ou Réserve Internationale de Ciel Étoilé, garantissant un accueil de qualité et des pratiques durables.
Concernant les ouvertures, la station d'Auron ouvre le 6 décembre 2025, et prévoit un week-end famille les 13 et 14 décembre, ainsi que la 14e édition du Festival des Chefs du 21 au 26 janvier 2026.
Isola 2000 ouvre aussi le 6 décembre, mais annonce une pré-ouverture exceptionnelle le week-end du 29 - 30 novembre. Au programme : coupe du monde de snowboard cross du 23 au 25 janvier, Festival Saveurs de Montagne les 14 et 15 mars, Festival Bien-Être les 4 et 5 avril.
La station de Valberg fêtera, quant à elle, ses 90 ans en 2026, avec du Snow Trail pour le Nouvel An, un marché aux truffes et les animations du Carnaval. Elle doit lancer sa saison le 20 décembre prochain.
Accessibilité et innovations
Grâce à des investissements continus, les stations des Alpes-Maritimes améliorent leur accessibilité et leurs infrastructures, avec des équipements adaptés aux familles et aux personnes en situation de handicap (Handi Ski 06).
L’offre s’enrichit également de nouvelles activités, telles que la tyrolienne géante à La Colmiane ou des expériences immersives à Valberg avec l’ouverture de la Maison Départementale de l’Environnement et de l’Observation, prévue début 2026.
