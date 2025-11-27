TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Auron, Isola 2000 et Valberg à l’heure de la nouvelle saison


Depuis plus d’un siècle, les stations des Alpes Maritimes façonnent le paysage des sports d’hiver, alliant tradition, modernité et engagement durable. Pour la saison 2025-2026, Auron, Isola 2000 et Valberg annoncent leurs ouvertures et une série d’événements phares, entre festivals gastronomiques, compétitions internationales et animations familiales.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes et programment des événements phares - Depositphotos.com, @pressmaster
Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes et programment des événements phares - Depositphotos.com, @pressmaster
TAP Air Portugal
Entre mer et sommets, la Côte d’Azur offre un visage inattendu pour les amateurs de sports d’hiver.

À seulement 1h30 du littoral et 3h de Paris, les Alpes-Maritimes regroupent 15 stations et 600 kilomètres de pistes, portées par les marques territoriales Côte d’Azur France et Pure Alpes.

Des grands domaines comme Auron, Isola 2000 ou Valberg, aux stations-villages plus intimistes comme Beuil Les Launes, La Colmiane Valdeblore, Roubion - Les Buisses, Gréolières, Turini Camp d’Argent, Val Pelens ou L’Audibergue - La Moulière, chaque station a sa propre identité et sa palette d’activités.

Les espaces nordiques, comme Boréon, Casterino, Saint-Dalmas-le-Selvage, Estenc-Entraunes ou Peïra-Cava, complètent l’offre pour ceux en quête de calme et de nature.

Les stations des Alpes-Maritimes proposent un large éventail d’activités : ski alpin, ski nordique, raquettes, luge, tyrolienne, mais aussi animations, événements culinaires et bien-être.

Six stations offrent même le spectacle unique d’un panorama mer-montagne, où la Méditerranée se dévoile depuis les sommets enneigés.

Stations du Sud-Est : les temps forts de la saison

Autres articles
Les sports d’hiver ont façonné le territoire depuis plus d’un siècle, avec des pionniers comme Victor de Cessole, qui introduisit le ski dans la région à la fin du XIXe siècle.

Aujourd’hui, les stations poursuivent leur développement en conciliant performance, modernisation et respect de l’environnement.

Plusieurs d’entre elles affichent des labels comme Famille Plus, Flocon Vert ou Réserve Internationale de Ciel Étoilé, garantissant un accueil de qualité et des pratiques durables.

Concernant les ouvertures, la station d'Auron ouvre le 6 décembre 2025, et prévoit un week-end famille les 13 et 14 décembre, ainsi que la 14e édition du Festival des Chefs du 21 au 26 janvier 2026.

Isola 2000 ouvre aussi le 6 décembre, mais annonce une pré-ouverture exceptionnelle le week-end du 29 - 30 novembre. Au programme : coupe du monde de snowboard cross du 23 au 25 janvier, Festival Saveurs de Montagne les 14 et 15 mars, Festival Bien-Être les 4 et 5 avril.

La station de Valberg fêtera, quant à elle, ses 90 ans en 2026, avec du Snow Trail pour le Nouvel An, un marché aux truffes et les animations du Carnaval. Elle doit lancer sa saison le 20 décembre prochain.

Accessibilité et innovations

Grâce à des investissements continus, les stations des Alpes-Maritimes améliorent leur accessibilité et leurs infrastructures, avec des équipements adaptés aux familles et aux personnes en situation de handicap (Handi Ski 06).

L’offre s’enrichit également de nouvelles activités, telles que la tyrolienne géante à La Colmiane ou des expériences immersives à Valberg avec l’ouverture de la Maison Départementale de l’Environnement et de l’Observation, prévue début 2026.


Lu 289 fois

Tags : alpes martimes, ski
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 27 Novembre 2025 - 11:40 Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Jeudi 27 Novembre 2025 - 06:49 La Clusaz et Manigod : sensations hivernales dans les Aravis

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains

Trenitalia : Votre voyage en train vers l'Italie depuis la France

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
Production

Production

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias