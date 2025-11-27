Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Auron, Isola 2000 et Valberg à l’heure de la nouvelle saison

Depuis plus d’un siècle, les stations des Alpes Maritimes façonnent le paysage des sports d’hiver, alliant tradition, modernité et engagement durable. Pour la saison 2025-2026, Auron, Isola 2000 et Valberg annoncent leurs ouvertures et une série d’événements phares, entre festivals gastronomiques, compétitions internationales et animations familiales.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 28 Novembre 2025

