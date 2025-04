Le ski est (encore) résilient face au réchauffement climatique

Nous n'avons habituellement pas de skieurs états-uniens en Suisse et l'an passé, entre 250 000 et 300 000 journées-skieurs ont été enregistrées par des ressortissants américains.



Cette tendance se vérifie également dans d'autres pays alpins, comme en France, mais aussi dans des destinations plus lointaines, notamment au Japon.



Cette dynamique s'explique surtout par l’insatisfaction croissante des clients envers certaines grandes stations américaines,

French Morning

Un séjour en France sera deux à trois fois moins cher qu’aux États-Unis dans une station comparable. En mode low cost, la différence peut être plus importante encore.



S’il est possible de trouver des séjours « tout compris » en France pour environ 1 000$ par semaine en séjour « économique » (type UCPA par exemple), le seul forfait 6 jours vous coûtera plus cher aux États-Unis,

, le premier marché mondial du ski, avec plus de 60 millions de journées-skieurs durant l'hiver 2023-2024,Il faut aussi souligner que si les Américains voyagent assez peu à l'étranger," analyse Laurent Vanat.Pour preuve, en 2020, une vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montrait une file d'attente monstre. Des centaines de skieurs s’agglutinaient devant un télésiège de la station américaine de Vail au Colorado.S’ajoute à cela le coût astronomique de forfaits journaliers qui affichent parfoisD'ailleurs le sitea démontré qu'il estUn excès tarifaire qui permet donc à l'Europe et aux autres pays d'attirer les voyageurs US amoureux de poudreuse. Ce n'est pas tout : différents méga-pass américains intègrent des domaines skiables européens et japonais.