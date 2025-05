Ski, logement, climat : la montagne cherche son avenir [ABO]

Il n'y aura pas de solution unique, car les massifs et les stations ne sont pas dans des situations homogènes.



Depuis les années 1960, le modèle économique repose presque exclusivement sur le ski, or nous nous apercevons qu'il doit changer. Cette mission va être, à mon avis, éminemment intéressante,

Le réchauffement climatique est une réalité. Nous savons que la montagne se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la France et que notre pays, se réchauffe un peu plus vite que le reste du monde.



Il y a une urgence parce qu'il va falloir continuer à investir, mais on ne pourra plus le faire sans avoir une idée précise de ce qui peut arriver dans les prochaines années.



Je suis certain qu'avec le réchauffement climatique nos montagnes deviendront des refuges, surtout en été. Il sera bien plus agréable de profiter du bon air ici que de rester dans les villes qui verront leur climat se dégrader,

Divers entretiens seront organisés avec des professionnels, des syndicats professionnels, l'Association nationale des élus de montagne et ainsi qu’avec des ministres, dont Nathalie Delattre en charge du Tourisme.Deux déplacements sont aussi prévus, dont l'un chez Denis Fégné, le député des Hautes-Pyrénées et l'autre en Haute Savoie, pour étudier les deux modèles." estime le député.Les Alpes ont perdu un mois d'enneigement sur les 50 dernières années et ce phénomène devrait s'accélérer. La couverture neigeuse pourrait encore reculer de plusieurs semaines et perdre jusqu’à 40 % de son épaisseur.Le constat est encore plus sévère dans les Pyrénées où la neige devient de plus en plus rare. Il est urgent d'agir." projette le rapporteur de la mission.