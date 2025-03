Des JO 2030 durables ? "Les promesses sont intenables !" [ABO]

Il y a une véritable ressemblance avec ce qu'il se passe actuellement, les jeux d'acteurs et les arguments sont les mêmes.



La candidature américaine est portée par des politiques et hommes d'affaires qui voient l'opportunité de faire la promotion des stations de l'Etat et pouvoir développer l'immobilier.



Ces JO 2030 profitent eux aussi au business, notamment l'immobilier, qui est au cœur du modèle économique de nos stations de ski,

Au lieu de ça, nous pourrions travailler sur les imaginaires pour imaginer comment la montagne peut devenir un lieu d'habitation à l'année, comment on peut transformer les métiers, transformer la façon de côtoyer, de vivre dans ces territoires et transformer les modèles économiques, les activités.



Les promesses ne sont pas tenables, donc ce qui serait chevaleresque ce serait de dire au CIO, nous allons les organiser à notre manière, en faire la vitrine des JO de demain et vraiment durable, sobre et populaire,

Et alors que l'organisation semble aller dans le mur, il est encore temps d'agir, de stopper et réfléchir.L'histoire ne se répète pas, elle bégaye parfois. La capitale du Colorado devait organiser les JO d'hiver, finalement la population locale s'élève contre le projet et l'évènement est délocalisé en urgence à Innsbruck." affirme l'écrivain.Pour Guillaume Desmurs, nous sommes dans un déni démocratique.Aucun véritable sondage indépendant n'a été fait pour sonder les populations, les maires ne savent toujours pas quelles sommes ils devront financer, ni comment." rêve Guillaume Desmurs.Tout comme le tourisme, la montagne doit opérer sa mue et cela passe aussi par les imaginaires, pour faire sortir des cartons un futur enviable et non une transition brutale et subie.Rappelons que le 10 mars, le gouvernement a présenté son plan d'adaptation au changement climatique, dans l'hypothèse d'un réchauffement qui pourrait atteindre +4 degrés.Un seuil qui ferait dispaitre toute illusion d'un or blanc éternel...