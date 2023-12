Eurostar Snow transportera 12000 passagers vers les Alpes

Les amateurs de ski ont démontré leuren privilégiant le train pour rejoindre les pistes. Le choix du train permet de réduire l'empreinte carbone et de contribuer à la préservation de l'environnement.L'offrepermet aux voyageurs de profiter d'un trajet confortable et sans stress vers les Alpes françaises. Les trains sont équipés de toutes les commodités nécessaires, tels que des sièges spacieux, des prises électriques et le Wi-Fi à bord. De plus, les voyageurs peuvent emporter leurs skis et snowboards sans frais supplémentaires, ce qui facilite le transport de leur équipement.Les destinations desservies par Eurostar Snow depuis laet lescomprennent les villes de. Depuis, Eurostar dessertPour ceux qui souhaitent profiter des sports d'hiver sans les tracas de la conduite ou des vols, Eurostar Snow offre une. Les voyageurs peuvent se détendre et admirer le paysage tout en se rendant rapidement et confortablement aux Alpes françaises.Cette initiative d'Eurostar s'inscrit dans une volonté de promouvoir leet de répondre aux attentes des voyageurs soucieux de l'environnement. Le train reste l'un des moyens de, avec une empreinte carbone bien inférieure à celle des vols ou des trajets en voiture.En cette période des fêtes de fin d'année,offre une alternative attrayante pour les voyageurs qui souhaitent profiter des plaisirs de la montagne tout en minimisant leur impact sur l'environnement. Le train permet de voyager de manière responsable, tout en offrant confort et commodité.