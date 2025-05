Eurostar dévoile son nouvel Eurostar Premier Lounge à Paris

Le nouveau salon Eurostar s'inspire de la typologie des cafés que l'on retrouve dans tout Paris

Les murs incurvés et les vues sur la cour rappellent que l'on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment haussmannien

Le nouvel Eurostar Premier Lounge , situé rue de Dunkerque, propose une relecture contemporaine des cafés parisiens., déjà à l’origine du précédent lounge transmanche, a imaginé un espace alliant esthétique et fonctionnalité. Le sol en carrelage noir et blanc évoque l’esprit bistrot, tandis que des matériaux nobles comme le marbre Calacatta Voila ou le chêne structurent un cadre à la fois chaleureux et sophistiqué.», explique l’architecte. «». Des éléments de design européens, comme les fauteuils Hideout de Gebruder Thonet ou les tabourets Kashmir de Resident, complètent cet aménagement.Eurostar a privilégié des, dans une logique de responsabilité environnementale. Le mobilier et les finitions témoignent d’un soin particulier porté aux détails, pour une atmosphère apaisante dès l’arrivée en gare. L’ensemble reflète une volonté d’uniformiser les lounges du réseau tout en conservant une identité locale forte.