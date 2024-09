Multimodalité : Eurostar et Skyteam facilitent les voyages train - avion partenariat entre Eurostar et Skyteam

Eurostar et SkyTeam ont signé un partenariat pour faciliter les trajets multimodaux train - avion.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 25 Septembre 2024

voyages intermodaux air-rail intégrés.



Avec Eurostar comme premier partenaire non aérien de SkyTeam, les clients pourront voyager, via une seule réservation, sur des itinéraires combinant des vols long et moyen-courriers avec des trajets en train.



Ils pourront également "bénéficier des avantages de SkyTeam."



Eurostar, Skyteam : des trajets train - avion facilités Grâce au réseau d'Eurostar de nombreuses possibilités de voyages multi-villes existent entre la Belgique, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne.



Les clients pourront dès lors rejoindre l’un des principaux hubs de SkyTeam en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ainsi que dans d'autres grands aéroports européens du réseau Eurostar, et "profiter de voyages multi-villes de manière plus durable".



Environ 13% des voyageurs Eurostar actuels sont des voyageurs aériens long-courriers arrivant aux principaux hubs de SkyTeam à Amsterdam Schiphol, Paris-CDG et Londres Heathrow, et effectuant une correspondance vers une destination Eurostar ajoute le communiqué de presse.



Vers une expérience plus intégrée pour les voyages air-rail Offrir aux voyageurs la possibilité de visiter l'Europe en train de la manière la plus durable et la plus pratique possible est un élément clé de la vision de croissance d'Eurostar. Nous créons un avenir où les correspondances entre les trains Eurostar, les chemins de fer nationaux et les vols long-courriers sont facilitées pour les voyageurs. Cela permet également d’ouvrir nos services à de nouveaux marchés à travers le monde. Ce partenariat est un grand pas en avant dans la poursuite de notre mission. Nous sommes impatients de travailler avec Skyteam pour développer la proposition client afin que davantage de voyageurs puissent profiter du service unique d’Eurostar. »



La collaboration avec Eurostar, notre premier partenaire non aérien, souligne l'engagement de SkyTeam à offrir une expérience de voyage plus intégrée et plus responsable, en incorporant le voyage intermodal. Eurostar, l'un des opérateurs ferroviaires les plus appréciés au monde et réputé pour son service à la clientèle, est un partenaire naturel pour SkyTeam. J’ai hâte de développer notre partenariat et d'offrir aux clients davantage d’options pour voyager à travers le réseau mondial de SkyTeam . »



Les deux entreprises travailleront ensemble dans les mois à venir pour créer une expérience plus intégrée pour les voyages air-rail, en veillant à ce que les clients puissent profiter des avantages des deux modes de transport. Le partenariat devrait être lancé au cours du premier semestre 2025.



