Hcorpo se lance sur le marché espagnol

"L’Espagne représente un levier de croissance significatif pour Hcorpo. Nous sommes convaincus que le marché est prêt pour une solution experte comme la nôtre. Avec Ignacio à la manœuvre, entouré d’une équipe engagée, Hcorpo saura apporter une expertise locale et renforcer sa place parmi les leaders du voyage d’affaires à l’international"

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du voyage et des paiements, Ignacio Diaz-Barcelo possède une expertise solide en développement commercial, gestion des partenariats et stratégie de croissance dans des environnements très concurrentiels.Il reporte à, VP Business Development Hcorpo.a déclaré Salomé Mogier , CCO d’Hcorpo.