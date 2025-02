Hcorpo lance H-Mice pour l’organisation d’événements

H-Mice se distingue par un mode de fonctionnement pensé pour l’efficacité et la flexibilité. Les entreprises bénéficient d’un interlocuteur unique, pour une prise en charge complète des besoins organisationnels. L’offre inclut également une simplification des paiements : aucun acompte n’est requis et les règlements s’effectuent à réception de facture. Tous les moyens de paiement sont acceptés, incluant carte logée, VCC, carte bancaire et virement.



L’un des atouts majeurs du service réside dans sa réactivité. Les entreprises reçoivent un devis sous trois jours maximum, comprenant au moins deux propositions adaptées. " Un de nos importants clients dans le secteur de la banque confirme qu’il s’est déclaré très satisfait de l'accompagnement dont il a bénéficié. Il a particulièrement apprécié la réactivité et le professionnalisme de nos équipes ", précise Salomé Mogier.



Grâce à son approche centralisée et à un suivi personnalisé, H-Mice ambitionne de devenir une solution de référence dans l’organisation des événements professionnels en France, garantissant transparence, rapidité et optimisation des ressources.