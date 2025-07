Qantas : Air France - KLM en partage de code sur le vol direct vers Perth

le premier et unique vol passager sans escale entre les deux pays

Dans le cadre de l’extension de leur partenariat,a intégré à son réseau le vol direct Paris-Charles de Gaulle (CDG) – Perth (PER) opéré par Qantas . Ce vol, lancé il y a un an, est "" et "". Air France devient ainsi la seule compagnie à proposer un partage de code sur cette liaison directe entre l’Europe et l’Australie.Depuis le 1er juillet, un: Tokyo Haneda (HND). Il vient s’ajouter aux connexions déjà en place via Singapour Changi (SIN) et Hong Kong (HKG).Ces trois hubs permettent aux passagers de rejoindre facilement plusieurs destinations australiennes à bord des vols Qantas : Sydney (SYD), Brisbane (BNE), Melbourne (MEL), Darwin (DRW) et Perth (PER). En outre, Air France et KLM apposent désormais leurs codes sur les vols Qantas entre Singapour (SIN) et Darwin (DRW).Ceprofite aussi aux voyageurs australiens, qui accèdent à davantage de destinations en France et en Europe via les réseaux domestiques et régionaux d’Air France et KLM . Le dispositif prévoit également la possibilité de cumuler et de dépenser des Points Qantas sur les vols opérés par Air France et KLM. "", selon les deux groupes. L’accord vise à".