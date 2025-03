Air France : visitez la luxueuse cabine "La Première" (photos)

« Une célébration du made in France. C'est pourquoi nous avons choisi en fait Steya Aerospace, qui se situe à Rochefort. C'est une filiale d'Airbus qui est basée en Charente-Maritime et qui a conçu avec nous cette suite. »



Ce made in France, on le retrouve également dans l'expérience gastronomique qui a fait la renommée évidemment d'Air France et La Première.



Les meilleurs produits, comme le caviar d'Aquitaine, des vins et des champagnes des domaines français, aussi les plus réputés.