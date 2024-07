J.O Paris 2024 : Air France ouvre un resto et une expo éphémère

Avec Fabien Pelous, nous avons pu également évoquer les nouvelles évolutions pour les clients « La Première »



À l’hiver prochain, Air France dévoilera sa nouvelle cabine totalement repensée.

Elle aura l’ambition d’être la plus longue du marché, avec cinq hublots et jusqu’à trois espaces de vie modulables et privatifs : un siège, une méridienne et un lit entièrement plat.



Elle sera déployée sur un nombre d’appareils plus important qu’actuellement. Côtés salons au sol, les évolutions sont déjà là. Le 23 juillet 2024, Air France a inauguré un nouveau parcours d’exception à Paris-Charles de Gaulle pour ses clients La Première.



«Ce que vous vivez au sol avant votre voyage fait partie de l’expérience « La Première explique Fabien Pelous. « i[Nous avons voulu créer un nouveau parcours client encore plus intimiste, encore plus exclusif.



Les clients vont disposer d’un vestibule pour déposer leurs bagages avant d’être accompagnés au salon, un espace exclusif de 1 000 m² offrant un moment de calme, de sérénité.

La gastronomie y est mise à l'honneur grâce à un menu et une carte des vins et champagnes signée par Alain Ducasse.



Les clients disposeront aussi d’un espace de soins et de phyto-cosmétologie. Pour aller jusqu’au bout de l’expérience privative, les clients « La Première » peuvent désormais également réserver un petit appartement que nous appelons la suite du salon la première de 45M2 avec un esprit palace, et ou le client dispose d’une chambre, d’une salle de bain, un salon salle à manger et un patio extérieur. « ]i



L’accès aux suites en aéroport est proposé en option, dès 800 euros.