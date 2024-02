Cependant, dans ce ciel redevenu très bleu, les chiffres du quatrième trimestre laissent à penser que le Groupe Air France KLM est revenu dans une conjoncture beaucoup moins euphorique et plus difficile.



Black-listé dans plusieurs pays d’Afrique, victime de la crise en Israël, avec un marché du cargo en baisse de 30% et des coûts qui augmentent, le quatrième trimestre est un fléchissement très net avec une perte nette de 256 millions d'euros.



La bourse impitoyable n’a pas apprécié ce mauvais chiffre et a même été déçue par le bénéfice net record de 2023 à 934 millions d’euros.



Les analystes attendaient un chiffre supérieur à un milliard d’euros.



Conséquence, le groupe chutait de plus de 10% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris hier jeudi, à 10,25 euros. Pour la suite, il faudra également faire avec le ralentissement de l'économie française et mondiale, la volatilité des prix du pétrole.